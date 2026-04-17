Etapa 2 de la Gira de Golf Imagen Kapital 2026 concluye con éxito

Bajo un cielo despejado y un ambiente de alta competitividad, este viernes 17 de abril se llevó a cabo la segunda etapa de la Gira de Golf Imagen Kapital 2026. El imponente Bosque Real Country Club fue el escenario donde decenas de golfistas amateurs pusieron a prueba su destreza en uno de los campos más desafiantes del país.

La jornada comenzó puntualmente a las 08:00 horas bajo el formato Stroke Play bola baja al 50% de hándicap. Este sistema por parejas no solo exigió técnica individual, sino una estrategia conjunta para dominar los desniveles y la velocidad de los greens de Bosque Real.

El incentivo fue máximo gracias a los espectaculares premios de Hole in One patrocinados por Mazda, que mantuvieron la adrenalina en los hoyos par 3:

Hoyo 2: Una exclusiva botella de Macallan 25 años.

Hoyo 11: Un carrito de golf Club Car de última generación.

Hoyo 16: La joya de la corona, una SUV Mazda CX-70.

Más allá de lo deportivo, el evento destacó por la sinergia entre el estilo de vida y el sector financiero. Fernando Sandoval, CFO de Kapital Grupo Financiero, destacó el compromiso de la institución con el desarrollo y la innovación en México:

Apostamos por el país. Tenemos que transformar a la empresas empoderadas por la tecnología. Hoy en día somos un grupo financiero muy sólido para brindar soluciones”, mencionó.

Rumbo a la Perla Tapatía y el Paraíso

La emoción de la Gira no se detiene aquí. Tras el éxito en el Estado de México, el tour se prepara para su tercera etapa, que se celebrará en el Club de Golf Santa Anita, en Guadalajara, el próximo viernes 8 de mayo.

El objetivo final para todos los participantes sigue siendo el mismo: obtener el triunfo en su categoría para asegurar su lugar en la Gran Final 2026 en Los Cabos, donde los mejores de cada etapa se enfrentarán en un cierre de temporada de ensueño en el Pacífico mexicano.

BFG