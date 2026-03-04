La pesadilla de Alex Padilla en la Copa del Rey: Un penal lo dejó sin final

La ilusión de ver a un mexicano levantar un trofeo en España sufrió un golpe devastador. En una noche donde el Estadio de Anoeta vibró con una energía eléctrica, el joven guardameta Alex Padilla vivió las dos caras de la moneda en el futbol de élite. El arquero del Athletic de Bilbao saltó como titular en la casa de la Real Sociedad, cargando con la responsabilidad de llevar a los ‘Leones’ a la gran disputa por el título de la Copa del Rey, pero el destino le preparó un desenlace verdaderamente amargo.

Desde los primeros suspiros del encuentro, Alex Padilla demostró por qué la prensa internacional y la afición mexicana siguen sus pasos con lupa. El derbi vasco no regaló ni un centímetro de espacio y la exigencia física resultó brutal. El portero azteca respondió con autoridad cuando el equipo más lo necesitó, convirtiéndose en una muralla que sostuvo el empate durante casi todo el tiempo reglamentario.

REFLEJOS DE ALEX PADILLA Y UN SUSTO QUE CASI LO SACA DEL JUEGO

El momento cumbre de la primera mitad ocurrió apenas al minuto 13. Tras una falta lateral ejecutada por Carlos Soler, el balón tomó un efecto venenoso que buscaba colarse en las redes. Sin embargo, Alex Padilla sacó una mano firme arriba para desviar el disparo, una intervención que mezcló técnica depurada con reflejos felinos. Esa acción mantuvo con vida al conjunto de Ernesto Valverde en un tramo donde la Real Sociedad apretaba con todo su arsenal.

Alex Padilla pidiendo una falta al fondo de la imagen. AFP

La tensión aumentó al minuto 35, cuando el mexicano protagonizó un choque durísimo contra su propio defensa, Aitor Paredes, en un intento por cortar un centro raso de Gonçalo Guedes. El impacto dejó a Alex Padilla adolorido en el césped y las alarmas se encendieron en la banca visitante; incluso se vio a Unai Simón calentar por precaución. No obstante, el carácter del arquero se impuso: se levantó, sacudió el dolor y continuó bajo los tres postes, enviando un mensaje de resiliencia a sus compañeros.

EL DRAMA DESDE LOS ONCE PASOS QUE SENTENCIÓ A ALEX PADILLA

La batalla táctica se mantuvo equilibrada durante el complemento. Alex Padilla lució impecable en el juego aéreo y transmitió seguridad en cada salida por bajo, pero el futbol es cruel y no entiende de merecimientos. Al minuto 85, una jugada dentro del área terminó en revisión del VAR. Tras varios minutos de incertidumbre y silencio sepulcral en Anoeta, el árbitro señaló la pena máxima en contra de los rojiblancos.

Mikel Oyarzabal cobrando un penal ante Alex Padilla. AFP

Mikel Oyarzabal, capitán y especialista de la Real, tomó la pelota. En el duelo psicológico cara a cara, el español logró engañar por completo al guardameta mexicano. El disparo certero al minuto 87 puso el 1-0 definitivo que significó la eliminación del Athletic. A pesar de que se añadieron ocho minutos de compensación y de que el equipo de Bilbao buscó el empate con desesperación, el silbatazo final decretó la caída del sueño. Alex Padilla, tras una actuación casi perfecta, se quedó sin la oportunidad de pelear por la corona de la Copa del Rey en un desenlace que dolió en México.