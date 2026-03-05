"Es un piloto sólido": Bottas respalda a "Checo" Pérez y cuestiona las decisiones de Red Bull
Valtteri Bottas defiende a Checo Pérez en Australia y defiende que nadie ha hecho un mejor trabajo que él en Red Bull.
Aunque por nacionalidad Sergio Pérez y Valtteri Bottas son diferentes, en el fondo comparten personalidades y también una historia dentro de la Fórmula 1: ambos han ganado carreras, han sido bicampeones, han tenido que apoyar a sus compañeros de equipo, pero sobre todo saben que, en ocasiones, la F1 puede ser injusta.
En la conferencia de prensa del jueves del Gran Premio de Australia 2026, Bottas, quien correrá este 2026 bajo los colores de Cadillac fue cuestiona de cómo sería su relación con Sergio Pérez, a lo que el finlandés mantuvo el discurso que “Checo” ha mantenido: trabajo en equipo para hacer crecer el proyecto lo antes posible.
“He peleado con Checo por muchos años”, detalló Bottas. “Incluso con coches bastante parecidos. Es un piloto sólido, tiene experiencia y puede ser muy rápido”.
Para el finlandés está claro que una batalla interna no serviría de nada, por lo que la prioridad en cada carrera es tratar de acercarse al grupo de en medio, el primer objetivo que se han trazado para, posteriormente, pensar en entrar a la zona de puntos.
“Estamos concentrados en construir un equipo fuerte, en ayudar al equipo, idealmente priorizando al equipo y partiendo de ahí”.
“Porque si Checo y yo queremos resultados, la mejor manera de conseguirlos es trabajar juntos, impulsar al equipo”.
El dardo de Bottas a Red Bull por Sergio Pérez
“Checo” Pérez tenía contrato firmado con Red Bull para el 2025, pero problemas en la parte final de la temporada 2024 llevaron a la directiva a terminarlo de forma anticipada, con Christian Horner y Helmut Marko culpando al mexicano de la falta de puntos e, insinuando, que cualquier otro piloto lo haría mejor.
En 2025 dos pilotos pasaron por el asiento de ser compañeros de Max Verstappen: Liam Lawson quien solo duró dos carreras y, posteriormente Yuki Tsunoda quien no obtuvo la gloria que esperaba.
Ante la situación que vivió Checo Pérez, Bottas tuvo una opinión: “De nuevo, creo que en los últimos años se ha demostrado que quienquiera que se haya unido a Red Bull, no sé si lo ha hecho mucho mejor que Checo”, expresó su nuevo compañero de escudería.