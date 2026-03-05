"Checo" Pérez y el desafío Cadillac: "Nadie espera que gane el domingo, el enfoque es el progreso"

Después de un año de retiro, Sergio “Checo” Pérez está listo para volverse a subir a un coche de Fórmula 1 en un gran premio; lo hará en una sede donde en el 2012 debutó con el equipo Sauber, curiosamente con un motor Ferrari. Ahora la historia será un poco distinta porque si bien lo propulsará un motor de la casa italiana ahora la escudería se llama Cadillac y buscan ascender al grupo puntero en unos años de la mano del mexicano.

Para “Checo” Pérez está claro que en estas primeras carreras no se puede esperar obtener resultados sobresalientes y, él mismo sabe que la afición mexicana es consciente de ello.

“No creo que nadie espere que yo gane el domingo”, dijo el tapatío ante los medios de comunicación el jueves en Australia antes del arranque de las prácticas en donde destacó que la gente “simplemente está muy contenta de verme de vuelta en la Fórmula 1”.

Los primeros objetivos del equipo Cadillac

Con la mentalidad clara de que el equipo tiene unas bases sólidas para comenzar a trabajar en el desarrollo, Sergio Pérez, piloto de Cadillac, no quiere hacer un pronóstico del primer resultado que podría tener el domingo en el Albert Park en el debut de la escudería estadunidense en la parrilla de salida.

“En estos momentos de trata de progreso, de lo que podemos ser capaces de lograr”, indicó el mexicano y admitió que aún tienen mucho por hacer para intentar acercarse a la parte media de la tabla y, con ello, poder aspirar a los puntos.

“Por lo que vimos en Bahréin, tenemos que superar en desarrollo a otros equipos que han estado muchos años más en la F1”, indicó antes de enfatizar que la mentalidad debe estar “en el progreso”.

Un “Checo” Pérez más valorado

Desde que Sergio Pérez llegó a Cadillac, los jefes del proyecto no han ocultado el gusto por tenerlo en la escudería y, como su elección ha servido para impulsar al personal al saber que tienen pilotos capaces de pelear por podios y victorias si cuentan con las herramientas adecuadas.

Pérez indicó que a diferencia de su aventura en Red Bull, en Cadillac ha encontrado una nueva familia donde se siente “apreciado” y enfatiza: “siento que mi opinión es mucho más apreciada”, esto con comparación con la casa de Milton Keynes donde solo las exigencias de Max Verstappen eran obedecidas.

El originario de Jalisco indicó que si bien pasó “buenos momentos en Red Bull”, los últimos meses en el equipo austriaco fueron “muy duros” y agradeció que se reconociera su esfuerzo uno vez que ya no estaba en la escudería y quedaran exhibidas las dificultades de un coche difícil de conducir, pero que él logró minimizar a pesar de no tener el apoyo: “Podía ver cosas que desde fuera no eran visibles, pero que se volvieron más evidentes después de que dejé el equipo”.