Athletic Club aparece en lista de la FIFA y enfrentaría prohibición de fichajes hasta 2028

El Athletic Club, equipo que compite en la Primera División de España (LaLiga), ha sido incluido en la denominada lista de prohibiciones de registro de la FIFA, un registro que agrupa a los clubes que enfrentan restricciones para inscribir jugadores debido a algún tipo de infracción administrativa o económica.

La aparición del conjunto bilbaíno en este listado implicaría, en caso de mantenerse la sanción en sus términos actuales, una prohibición de tres ventanas de fichajes, lo que impediría al club realizar nuevas contrataciones hasta enero de 2028. Sin embargo, desde la propia institución transmiten absoluta calma y consideran que se trata de un trámite administrativo que quedará resuelto en breve.

La FIFA define esta plataforma como un recurso público destinado a informar a la comunidad futbolística sobre los clubes que tienen temporalmente bloqueada la inscripción de futbolistas. Las causas suelen estar relacionadas con disputas financieras, incumplimientos regulatorios o desacuerdos contractuales entre clubes. En muchos casos, no se trata de sanciones disciplinarias graves, sino de procesos derivados de pagos pendientes o discrepancias documentales.

En el caso del Athletic, fuentes del club señalan que el origen del registro estaría vinculado a una discrepancia en los derechos de un futbolista, situación que confían solucionar en cuestión de horas o días una vez subsanado el detalle administrativo correspondiente. Es importante subrayar que este sistema funciona de manera automatizada, por lo que cualquier incidencia activa se refleja de inmediato en la plataforma hasta que queda oficialmente resuelta.

La inclusión del Athletic coincidió con el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, lo que generó mayor visibilidad al asunto. No obstante, el listado se actualiza prácticamente a diario y ese mismo día también fueron incorporados otros clubes de distintas ligas internacionales.

Este tipo de situaciones no es inédito en el futbol español. En temporadas recientes, equipos como el Mallorca o el Rayo Vallecano también aparecieron en la lista por cantidades pendientes relativamente menores, mismas que fueron liquidadas posteriormente para levantar la restricción.

Por ahora, en Bilbao no existe alarma. La dirigencia encabezada por Jon Uriarte asume que el procedimiento es meramente formal y que, una vez aclarado el punto en cuestión, el Athletic dejará de figurar en la lista sin mayores consecuencias deportivas.