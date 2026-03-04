Dynamo Dresden: El equipo de Segunda con el tifo más impresionante y organizado del mundo

El SG Dynamo Dresden es quizá el equipo más pasional en Alemania y podría competir en cualquier parte del mundo por este honor. Sus partidos rozan en lo cinematográfico a causa de sus espectadores. Su último juego ante el Darmstadt tuvo una marea amarilla que cubrió por completo el Rudolf-Harbig-Stadion.

La afición del Dynamo es famosa por sus "tifos" (mosaicos y banderas gigantes). Uno de sus hitos más recordados fue el despliegue de una bandera de 450 metros de largo, que cubrió las cuatro tribunas del estadio. Para confeccionarla, los aficionados utilizaron 70 kilómetros de hilo y recolectaron más de 25 mil euros.

Este nivel de organización es raro en una segunda o tercera división. La coordinación con botes de humo y cánticos ensordecedores convierte su estadio en una caldera que intimida a cualquiera, recordando que, aunque el equipo no esté en la élite, su hinchada sí lo está.

LA CAÍDA DEL MURO

Partamos por entender la historia del equipo. Fundado en 1953, el club estaba originalmente vinculado a la Volkspolizei (la policía estatal) y, por extensión, a la Stasi (el servicio secreto). En 1954, el club sufrió un golpe devastador: el jefe de la Stasi, Erich Mielke, decidió que la capital (Berlín Este) necesitaba un equipo fuerte y ordenó trasladar a los mejores jugadores del Dresden al Dynamo de Berlín.

Lejos de morir, el Dresden se reconstruyó desde abajo y en los años 70 vivió su "Era Dorada", ganando 8 ligas de la RDA y convirtiéndose en el equipo más querido del este, en parte como un acto de rebeldía.

Es innegable que el Dynamo Dresden carga con un estigma pesado. En los últimos años, sectores de su afición han sido señalados por comportamientos de ultraderecha, saludos prohibidos e incidentes racistas.

Tras la reunificación alemana en 1990, las ciudades de la antigua Alemania Oriental sufrieron crisis económicas, desempleo y un sentimiento de ser "ciudadanos de segunda". Dresden, una ciudad joya que fue arrasada en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un caldo de cultivo para movimientos identitarios y de protesta.