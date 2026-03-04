Los Tigres venían de golear al América y cayeron 3-1 ante el Puebla en la Liga MX

Y llegaron los Tigres de la UANL al Estadio Cuauhtémoc. ¿Eran los Tigres? ¡Sí! El actual subcampeón de la Liga MX se presentó ante el Puebla con un bonito uniforme en negro y motivos verdes, muy adecuado para homenajear al Tricolor por los menos de cien días para que inicie el Mundial 2026. Lástima que esas prendas nada tengan que ver con la historia del equipo felino.

Como sea, la indumentaria oscura desnaturalizó a los Tigres, sorprendidos antes del descanso con un buen gol de Emiliano Gómez. Recibió el charrúa un pase atrasado y sencillamente calculó el parado del experimentado portero Nahuel Guzmán para colocar el balón al otro extremo, lejos de su alcance y entre piernas enemigas, además.

A pocos minutos del segundo tiempo, el colombiano Édgar Guerra aprovechó un descuido de la zaga de los Tigres, se enfiló hacia la portería y disparó ante la salida de Nahuel para poner el 2-0. Fue un desastre la zona baja de los Tigres. El técnico Guido Pizarro hizo cuatro cambios, dos en su sector izquierdo y el otro par en la medular para ver si así podía su equipo recuperarse.

El Puebla llegó a 11 unidades. Mexsport

¿Pero eran los Tigres? ¡Sí! ¿Este equipo le dio un repasón al América, apenas el fin de semana pasado? Así es. El Puebla, ordenado y muy vivo, gobernó el encuentro. Se lanzó al frente la caballería de la Autónoma de Nuevo León, pero ni Lainez ni Marcelo Flores ni el Búfalo Aguirre ni Gignac, ingresado de refresco, encontraron claridad. Y peor: cuando parecía que cantaban el gol, sus balones se estrellaron en el poste o en el cuerpo de los estoicos jugadores de La Franja.

Desde los once pasos Juan Bruneta acercó en el marcador a los Tigres. La sensación de remontada se vio frustrada por varias fallas al ataque, pero sobre todo por el tercer gol del Puebla, de Carlos Baltazar, que recibió un pase filtrado para poner el 3-1 definitivo y el campanazo de la jornada de media semana del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.