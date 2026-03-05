Frentes Políticos/ 5 marzo 2026

1.

Codo a codo. Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE, coordina la evacuación de 279 mexicanos atrapados en el conflicto bélico entre EU, Israel e Irán. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una crisis exterior que exige operación fina más que discurso. Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, confirmó la salida de 21 queretanos mientras decenas siguen en Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Espacios aéreos cerrados, traslados terrestres y embajadas en alerta permanente. Cuando el mundo arde, la protección consular es política de Estado.

Pendiente abierto. La presidenta Claudia Sheinbaum agendó para después del 26 de marzo su cuarta reunión con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La FGR, a cargo de Ernestina Godoy, será la encargada de informar sobre nuevas detenciones y avances en la investigación por los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Sheinbaum mantiene el caso como prioridad política y moral, y cada encuentro renueva la exigencia de resultados verificables. La memoria no prescribe y la paciencia tampoco es infinita. Ayotzinapa sigue siendo herida abierta.

Confianza. El Mundial 2026 será vitrina de estabilidad, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras la Secretaría de Turismo de la CDMX, a cargo de Alejandra Frausto, reporta aumento de 35% en búsquedas de viaje y descarta cancelaciones masivas. El comité de la FIFA México asegura que el Estadio Azteca estará listo, pese a las dudas que circulan en redes. Más de 63 mil habitaciones y coordinación con hoteleros son la carta oficial. El torneo no espera y la obra tampoco. La cita del mundial con el balón rueda en tiempo y forma. A pisar el acelerador.

Pulmón sitiado. La Profepa, a cargo de Mariana Boy, clausuró seis desarrollos en el Parque Nacional Cabo Pulmo por carecer de autorización en materia de impacto ambiental. El operativo, con apoyo de la Guardia Nacional, bajo el mando del general Guillermo Briseño, intervino más de 50 hectáreas con obras, cercas y cambio de uso de suelo en matorral sarcocaule. Víctor Castro, gobernador de Baja California Sur, observa cómo la Federación entra a poner orden en territorio que presume vocación turística. Cabo Pulmo es Patrimonio Mundial y arrecife único del Golfo de California. La inversión sin permiso es devastación con planos. Y la omisión de Castro le permitió crecer.

Espectadora. Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, vuelve a mirar cómo la violencia marca la agenda. Un policía estatal murió y una oficial resultó herida tras el ataque en Coquimatlán contra la Unidad Antisecuestros, mientras vehículos ardían y un helicóptero sobrevolaba la zona. Fabián Gómez Calcáneo, secretario de Seguridad Pública estatal, prometió fuerza total, pero las cifras le pesan a la entidad, con más de 50 policías asesinados en tres años. La captura de José Israel “N”, alias El Salsas, no contuvo la embestida tras la caída de Nemesio Oseguera, El Mencho. Operativos sobran; control territorial falta. Y Colima resiste, aunque apenas a medias.