Pumas y Alex Padilla habrían causado la sanción de FIFA al Athletic de Bilbao

El futbol internacional amaneció con una noticia que sacudió las oficinas de San Mamés y que tiene eco directo en el Pedregal. La FIFA impuso una severa sanción al Athletic de Bilbao, colocándolo en la temida lista de clubes que no pueden registrar nuevos jugadores. Aunque en un principio la razón parecía un misterio, reportes desde España señalaron a los Pumas de la UNAM como la otra parte involucrada en este conflicto administrativo que hoy tiene atados de manos a los leones.

Todo se remonta a la abrupta salida del guardameta vasco-mexicano, Alex Padilla, de la institución universitaria previo al inicio del Apertura 2025. El movimiento, que pareció una simple repatriación de talento por parte del cuadro español ante la baja de Julen Agirrezabala (quien partió al Valencia), escondía detalles contractuales que no se cerraron de la forma correcta. Según informó el diario El País, existen "discrepancias" entre ambas directivas que detonaron la intervención del máximo organismo del futbol mundial.

EL DINERO Y LOS PLAZOS: LA RAÍZ DEL PROBLEMA CON PUMAS

El acuerdo original estipulaba que Padilla jugaría cedido en México durante el Clausura 2025 y el Apertura 2026, una operación por la cual los Pumas desembolsaron cerca de 400 mil euros. Sin embargo, la urgencia del Athletic por cubrir su portería obligó a romper el préstamo antes de tiempo. Como compensación, el club rojiblanco abonó 300 mil euros a las arcas universitarias, pero tal parece que las cuentas o el papeleo no cuadraron para la FIFA.

Alex Padilla atajando un balón. Mexsport

Esta diferencia administrativa provocó que el sistema de transferencias marcara una alerta roja. La medida cautelar aplicada prohíbe al equipo vasco inscribir futbolistas durante las próximas 3 ventanas de transferencias. Si bien fuentes cercanas al equipo de Bilbao aseguraron que se trata de una "cuestión puntual" que confían resolver en las próximas horas, el riesgo latente es que, de no llegar a un acuerdo total con el club mexicano, el castigo podría extenderse hasta el año 2028, lo que representaría una catástrofe deportiva para la entidad.

SILENCIO EN EL PEDREGAL ANTE EL ESCÁNDALO INTERNACIONAL

Mientras en España trabajan a marchas forzadas para desbloquear su situación, en México la postura se mantiene hermética. Hasta el momento, los Pumas de la UNAM no emitieron ningún comunicado oficial para aclarar su posición en este litigio. La directiva auriazul, que en su momento aceptó la salida del arquero para no frenar su proyección en Europa, ahora aparece como el actor clave para levantar o mantener el castigo sobre los Zurigorriak.

Alex Padilla sentado sobre el césped. Mexsport

Es importante mencionar que este tipo de sanciones suelen aplicarse cuando existen adeudos pendientes, problemas con los derechos de formación o, como en este caso, discrepancias en los registros de transferencia internacional. La afición universitaria y la española se mantienen a la expectativa, pues el futuro inmediato del Athletic depende de que se firme la paz administrativa con el equipo de la Liga MX. Por ahora, el regreso de Alex Padilla a casa le salió mucho más caro de lo esperado al equipo de San Mamés.