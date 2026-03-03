Barcelona rozó la hazaña, pero el Atlético de Madrid clasificó a la Final de la Copa del Rey

La tensión se apoderó de la ciudad condal en una noche que rozó lo épico. El Atlético de Madrid sobrevivió a un auténtico vendaval de futbol ofensivo y, pese a perder 3-0 en la semifinal de vuelta ante el Barcelona, selló su boleto a la Final de la Copa del Rey 2026. El conjunto colchonero hizo valer la renta obtenida en la ida y terminó con un marcador global de 4-3 que dejó a los locales con la miel en los labios.

Antoine Griezmann controlando el balón. REUTERS

Desde el silbatazo inicial, el guion del encuentro resultó evidente. El equipo de Hansi Flick se volcó con todo hacia el frente, mientras que los dirigidos por el Diego Simeone levantaron una muralla cerca de su área. La primera advertencia seria llegó por conducto de Fermín López, cuyo disparo sacudió el travesaño y avisó que la remontada era una posibilidad real.

DOMINIO DEL BARCELONA Y PRESIÓN TOTAL EN EL CAMP NOU

La insistencia del cuadro catalán rindió frutos al minuto 29. Una genialidad individual de Lamine Yamal rompió las líneas defensivas y sirvió una asistencia precisa para que Marc Bernal empujara el balón al fondo de las redes. El 1-0 encendió las tribunas y aumentó los nervios en la zaga madrileña. Aunque el Atlético de Madrid intentó responder con un tiro al poste de Antoine Griezmann y un cabezazo de Ademola Lookman, el control permaneció del lado blaugrana.

Raphinha pateando un penal para Barcelona. REUTERS

Antes de irse al descanso, la catástrofe colchonera pareció inminente. Pedri provocó una pena máxima que el brasileño Raphinha canjeó por gol con un cobro impecable, venciendo al guardameta Juan Musso. Con el 2-0 al medio tiempo, el Barcelona se puso a solo un tanto de igualar el global, obligando al 'Cholo' a ajustar sus piezas para evitar un colapso histórico en la parte complementaria.

RESISTENCIA COLCHONERA ANTE LA GOLEADA DEL BARCELONA

En el segundo tiempo, la tónica no cambió. Los pupilos de Simeone aguantaron los embates con una disciplina táctica asfixiante. Sin embargo, al minuto 72, Marc Bernal firmó su doblete tras aprovechar un servicio de Joao Cancelo, poniendo el 3-0 definitivo en la vuelta. El global se apretó al máximo con un 4-3 que mantuvo a todos al filo del asiento durante los últimos 20 minutos de juego.

Marc Bernal marcando su segundo gol ante el Atlético. REUTERS

El muro defensivo del Atlético de Madrid no volvió a agrietarse. A pesar de los intentos desesperados del Barcelona, el tiempo se agotó y los visitantes festejaron el pase a la lucha por el título. La nota amarga para los locales, además de la eliminación, fueron las lesiones de Jules Koundé y Alejandro Balde, quienes abandonaron el campo con molestias físicas considerables. Ahora, los colchoneros esperarán al ganador de la serie entre Real Sociedad y Athletic de Bilbao para definir al campeón de la Copa del Rey.