Perros rastreadores y detectores de metales, el riguroso control que enfrentó Uzbekistán antes del Mundial 2026

El Mundial 2026 aún no comienza, pero algunas selecciones ya experimentan los protocolos de seguridad que acompañarán al torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

La selección de Uzbekistán vivió una situación inusual antes de disputar un partido amistoso frente a Países Bajos en el Icahn Stadium de Nueva York. Al descender del autobús que trasladó al equipo al estadio, jugadores y miembros del cuerpo técnico fueron sometidos a una revisión de seguridad que incluyó detectores de metales, inspección de pertenencias y la presencia de perros policiales especializados en tareas de detección.

Los integrantes de la delegación tuvieron que dejar temporalmente sus objetos personales mientras agentes realizaban los controles. Durante el procedimiento, varios futbolistas y miembros del cuerpo técnico mostraron sorpresa e incomodidad ante el despliegue de seguridad.

Las imágenes fueron captadas durante la cobertura televisiva del encuentro y llamaron la atención de los comentaristas presentes en la transmisión, quienes destacaron el nivel de vigilancia aplicado a una selección nacional que se encuentra en plena preparación para disputar una Copa del Mundo.

Una vez completadas las revisiones, la delegación recibió autorización para ingresar al estadio y disputar el compromiso.

Países Bajos se impuso 2-1 gracias a dos goles de penal de Cody Gakpo. Uzbekistán había igualado momentáneamente en tiempo agregado mediante Sergeev, mientras que los neerlandeses terminaron el encuentro con 10 jugadores tras la expulsión de Guus Til.

Durante la transmisión también se mencionó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía prevista una actividad pública que se trata de su asistencia al Juego 3 de las Finales de la NBA. Algunos comentaristas señalaron esa circunstancia como una posible explicación del amplio operativo de seguridad. Sin embargo, no existió una confirmación oficial que relacionara directamente los controles observados con la presencia del mandatario.

El encuentro representó una de las últimas pruebas para Uzbekistán antes de su histórica participación en una Copa del Mundo.

El debut mundialista de Uzbekistán está cada vez más cerca

Uzbekistán disputará por primera vez una Copa del Mundo y formará parte del Grupo K junto a las selecciones de Colombia, Portugal y República Democrática del Congo.

Su estreno en el torneo está programado para el 17 de junio en la Ciudad de México frente a Colombia, en uno de los debuts más esperados para el representativo asiático.

La experiencia vivida en Nueva York dejó una muestra anticipada de las estrictas medidas de seguridad que acompañarán a las delegaciones durante el Mundial 2026, un torneo que movilizará a miles de jugadores, oficiales, aficionados y autoridades en tres países anfitriones.