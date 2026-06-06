Dueños de palcos en el Estadio Ciudad de México mantendrían beneficios

Una nueva novela se vive a pocos días del Mundial 2026, ya que los dueños de palcos en el Estadio Ciudad de México se mantienen sin saber con exactitud lo que sucederá con sus lugares; medida cautelar les daría la posibilidad de contar con boletos, estacionamiento e ingresar alimentos y bebidas de su preferencia al inmueble.

No todo es color de rosa en la capital del país con la llegada de la tercera Copa Mundial de la FIFA, ya que los dueños de los palcos, y algunos con plateas, se mantienen en ascuas sobre lo que sucederá con sus lugares, ya que FIFA tomó posesión de ellos sin importar la vigencia del contrato con el que cuentan los propietarios.

Pese a que no existe seguridad, el periodista Ignacio Fantasma Suárez publicó las medidas cautelares que obligarían a FIFA a darle 3 beneficios a los palcohabientes: boletos para cada uno de los partidos a disputarse en el Estadio Ciudad de México, estacionamiento y entrada con alimentos y bebidas al inmueble, algo a lo que el órgano rector del futbol no estaría dispuesto a ceder.

FIFA se mantiene en silencio con la intención de aprovechar las lagunas legales que existen en los contratos:

Será, posiblemente, hasta las primeras horas del jueves 11 de junio cuando los dueños de los palcos del Estadio Ciudad de México cuenten con certeza sobre lo que sucederá con sus lugares o los boletos que les corresponderán en diversas zonas del inmueble, sin embargo, el problema llegaría una vez más en el siguiente partido del Mundial 2026 que se dispute en la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

Estos son los partidos en CDMX que se disputarán durante la justa veraniega:

México Vs Sudáfrica / jueves 11 de junio - 13:00 horas.

Colombia Vs Uzbekistán / miércoles 17 de junio - 20:00 horas.

México Vs Chequia / miércoles 24 de junio - 19:00 horas.

Partido de 16avos de Final - martes 30 de junio.

Partido de Octavos de Final - domingo 5 de julio.

* En 4 de estos 5 partidos, la Selección Mexicana podría estar presente, dependiendo de si termina la Fase de Grupos en la cima del Grupo A.

El Estadio Ciudad de México cuenta con una capacidad mayor a los 80,000 aficionados para el Mundial 2026. Mexsport

BFG