FIFA abre el estacionamiento del Estadio Guadalajara para el Mundial con precios premium

El Mundial 2026 está a punto de comenzar y México se prepara para recibir 13 partidos del torneo, incluidos los encuentros inaugurales en el Estadio Ciudad de México y 4 compromisos en Guadalajara. Aunque inicialmente se informó que los estadios mexicanos no tendrían estacionamiento disponible para los aficionados, la FIFA confirmó que el Estadio Guadalajara sí contará con espacios habilitados durante la Copa del Mundo.

La noticia se conoció luego de que la FIFA pusiera en funcionamiento su plataforma oficial de estacionamiento para el Mundial 2026, desarrollada junto con la empresa JustPark. En ella ya aparece Guadalajara como una de las sedes con opciones disponibles para los aficionados que cuenten con boletos para los partidos.

Guadalajara tendrá cuatro partidos del Mundial 2026

La llamada Perla de Occidente albergará cuatro encuentros de la fase de grupos:

11 de junio: Corea del Sur vs República Checa

18 de junio: México vs Corea del Sur

23 de junio: Colombia vs Congo

26 de junio: Uruguay vs España

La disponibilidad de estacionamiento representa una alternativa para miles de aficionados que acudirán a estos encuentros en una ciudad que espera una importante afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

FIFA vende espacios de estacionamiento para el Mundial

La FIFA comenzó a comercializar lugares de aparcamiento cerca de los estadios mundialistas con precios que oscilan entre 75 (1,500 pesos ) y 175 dólares (3,300 pesos)por partido. En el caso de Guadalajara, los espacios ofertados alcanzan los 2,300 pesos.

El precio del estacionamiento en el Estadio Guadalajara. Especial

La medida forma parte de una estrategia comercial paralela a la venta de boletos y responde a uno de los principales desafíos logísticos del torneo, la movilidad de los aficionados hacia los estadios.

En varias sedes mundialistas, especialmente en Estados Unidos, parte de los estacionamientos quedarán dentro de perímetros de seguridad o serán utilizados para áreas de hospitalidad, reduciendo la disponibilidad para el público general.

Sólo cuatro mil vehículos podrán ingresar al estadio

Las autoridades de Zapopan también preparan un esquema especial de movilidad para los días de partido.

El alcalde Juan José Frangie informó que únicamente cuatro mil vehículos podrán acceder directamente al estacionamiento del Estadio Guadalajara. El resto de los asistentes deberá utilizar el sistema Park and Ride.

Este esquema contempla nueve puntos de estacionamiento distribuidos en distintas zonas de la ciudad. Desde esos sitios, los aficionados serán trasladados en autobuses hacia el estadio.

La confirmación del estacionamiento en Guadalajara representa un cambio respecto a la información difundida durante la etapa de preparación y hasta ahora el único inmueble en México con estacionamiento disponible.