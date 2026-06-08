Trump llama a Netanyahu tras enfrentamientos entre Israel e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este lunes una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, después de que Israel e Irán protagonizaran sus primeros intercambios de fuego desde el alto el fuego alcanzado el pasado 8 de abril. La Casa Blanca confirmó el contacto, aunque no ofreció detalles sobre el contenido de la llamada.

La relativa calma que siguió a semanas de negociaciones diplomáticas para contener la crisis en Oriente Medio se rompió nuevamente durante el fin de semana. El detonante fue un bombardeo israelí contra los suburbios del sur de Beirut, una zona de influencia del movimiento libanés Hezbolá, aliado estratégico de Teherán.

Como respuesta, Irán lanzó una salva de misiles contra territorio israelí durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. El ejército de Israel respondió con ataques sobre distintas ciudades iraníes, incluida Teherán, donde, según reportes oficiales, fueron alcanzados sistemas de defensa y un complejo petroquímico.

En medio de la escalada, Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social en el que pidió el cese inmediato de las hostilidades.

Israel e Irán deben dejar de disparar de inmediato", escribió el mandatario estadounidense.

Poco después, un funcionario de la Casa Blanca confirmó a la agencia AFP que Trump había conversado telefónicamente con Netanyahu.

Columna de humo tras un bombardeo israelí en el sur del Líbano, cerca del Castillo de Beaufort. AFP

Israel advierte que responderá con "toda la fuerza"

El Gobierno israelí insistió en que mantendrá su política de respuesta militar frente a cualquier nuevo ataque. El ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que su país no aceptará que Irán utilice a Líbano como plataforma para abrir un nuevo frente de confrontación.

En un comunicado oficial, Katz afirmó que cualquier intento de vincular el conflicto en Líbano con la disputa directa entre Teherán e Israel provocará una respuesta de gran intensidad.

Las declaraciones se producen después de que las autoridades iraníes anunciaran una pausa en sus operaciones militares, aunque advirtieron que cualquier nuevo bombardeo israelí recibiría una respuesta "más contundente".

¿Por qué aumentó nuevamente la tensión en Oriente Medio?

La nueva escalada ocurre después de varias semanas de negociaciones internacionales destinadas a contener el conflicto que comenzó el 28 de febrero, tras una serie de ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes.

El enfrentamiento no solo involucra a ambos países, sino que incorpora a actores regionales como Hezbolá, cuya presencia en el sur de Líbano ha sido uno de los principales puntos de fricción entre Jerusalén y Teherán.

Analistas internacionales coinciden en que cualquier incidente en esta zona tiene el potencial de extender el conflicto a una dimensión regional, debido a las alianzas políticas y militares construidas durante las últimas décadas.