Cubs blindan a Nico Hoerner con contrato de 141 millones

Los Chicago Cubs apostaron fuerte por su presente y su futuro al firmar a Nico Hoerner por 6 años y 141 millones de dólares, una extensión que lo consolida como uno de los pilares del equipo y lo mantiene en la organización hasta la próxima década.

El acuerdo coloca a Hoerner entre los contratos más importantes para un segunda base en la historia y confirma la confianza de la franquicia en un pelotero que ha evolucionado hasta convertirse en uno de los más completos de la Liga Nacional.

A sus 28 años, Hoerner viene de una campaña en la que lideró a todos los jugadores de su posición en fWAR con 4.8, además de registrar .297 de promedio, con 7 jonrones, 29 bases robadas y 61 carreras impulsadas, números que reflejan su impacto constante en el juego.

Su valor también se construyó en momentos clave, al batear .371 con corredores en posición de anotar, siendo uno de los bates más confiables del lineup. En defensa, su rendimiento lo llevó a conquistar el Guante de Oro, además de aparecer en la votación al MVP de la Liga Nacional, donde finalizó en el puesto 19.

En la postemporada, Hoerner respondió con autoridad al registrar un promedio de .419, contribuyendo a que los Cubs avanzaran hasta la Serie Divisional, reforzando su etiqueta de jugador confiable en escenarios de presión.

El infielder, elegido en el puesto 24 del Draft de 2018, estaba encaminado a convertirse en agente libre tras la temporada, luego de haber firmado previamente un contrato de 3 años y 35 millones de dólares. Sin embargo, Chicago decidió adelantarse y asegurar a uno de sus jugadores más consistentes.

Con este movimiento, Hoerner se suma a un núcleo que incluye a Alex Bregman, Dansby Swanson y Pete Crow-Armstrong, todos parte del proyecto a largo plazo de la franquicia, que busca competir de forma sostenida en los próximos años.

El crecimiento del segunda base ha sido evidente, especialmente en su disciplina al plato. Su porcentaje de ponches cayó a 7.6%, con apenas 49 ponches en toda la temporada, además de alcanzar máximos en OPS+ y WRC+, consolidándose como un bateador de contacto y alta eficiencia.

“Creo que Nico puede mejorar”, aseguró el manager Craig Counsell.

“Soy optimista y creo que va a mejorar. Tiene la capacidad de golpear la pelota con más fuerza. Creo que está listo para demostrarlo”, añadió.

La apuesta de los Cubs no solo asegura rendimiento inmediato, sino que proyecta a Hoerner como una de las caras del equipo en los próximos años, en un proyecto que busca estabilidad y protagonismo en la Liga Nacional.