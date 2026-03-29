Alexa Grasso está de regreso con una brutal finalización en UFC

Alexa Grasso está de regreso. La mexicana lo dejó claro con una finalización brutal sobre Maycee Barber, en una noche donde no solo saldó cuentas, sino que reapareció como una amenaza real en las 125 libras.

La jalisciense cambió el rumbo del combate con un contragolpe de izquierda, suficiente para desconectar a su rival y abrir la puerta a un cierre tan violento como inusual. Grasso se lanzó sobre el cuello en busca de la sumisión mientras Mike Beltran intervenía en una secuencia que terminó por convertirse en una escena impactante dentro del octágono. Barber, completamente fuera de sí, tardó varios segundos en reaccionar.

El resultado fue registrado como nocaut, pero la propia Grasso lo describió como una mezcla entre nocaut y sumisión, una definición poco común que se volvió viral de inmediato y que le dio el bono de desempeño. Fue además su primer nocaut en UFC, un detalle que refuerza su evolución más allá de su reconocido boxeo.

Fiel a su estilo, la mexicana no celebró de más. Respeto absoluto. Se hincó en el centro del octágono mientras su rival se recuperaba, en una imagen que contrastó con la contundencia del final. Más que una victoria, fue un mensaje directo: sigue vigente.

Grasso llegaba tras un momento complicado, marcado por el empate ante Valentina Shevchenko, la derrota en la trilogía y el tropiezo frente a Natalia Silva, en una pelea donde no estaba al cien por ciento. Un escenario que frenó su impulso hacia una nueva oportunidad titular.

El regreso de Diego Lopes a su esquina también pesó. Su trabajo en el jiujitsu de Grasso se reflejó en la agresividad para cerrar la pelea, mostrando una versión más completa y peligrosa.

Ubicada como número 3 del ranking, la mexicana vuelve a meterse de lleno en la conversación. Con Shevchenko y Silva marcando el rumbo de la división, Grasso apunta a peleas frescas rumbo a septiembre, mes en el que ya expresó su deseo de competir en Guadalajara, en Noche UFC.

Entre las opciones aparece un duelo entre ex campeonas, un combate que ha estado cerca de concretarse y que por estilos y popularidad luce ideal para encabezar la cartelera. También está Manon Fiorot, una de las strikers más sólidas del peso mosca, y Erin Blanchfield, una amenaza ascendente con un grappling dominante.

Faltan meses, pero el mensaje ya está lanzado. Alexa Grasso volvió, y lo hizo con una finalización difícil de superar en lo que va del año.