Del patio de su casa al Mundial 2026: la emotiva foto con la que Gilberto Mora recordó el sueño que está por cumplir

Una cancha improvisada de césped, un balón a sus pies y una camiseta verde de la Selección Mexicana que le quedaba grande. La imagen muestra a un niño que apenas comenzaba a descubrir el futbol. Años después, ese mismo niño está a unos días de cumplir el sueño que acompañó aquella fotografía.

Gilberto Mora compartió en redes sociales una imagen de su infancia para celebrar su convocatoria al Mundial 2026. Junto a la fotografía, el futbolista de Tijuana publicó un mensaje en el que recordó el anhelo que tenía cuando era pequeño y que ahora está a punto de convertirse en realidad.

Una vez tuve un sueño: poder jugar con mi selección en un Mundial”, escribió Mora.

El mediocampista ofensivo de Xolos agradeció a Dios y a su familia por acompañarlo durante el camino que lo llevó hasta la lista definitiva de Javier Aguirre para la Copa del Mundo. También expresó su confianza en el proyecto de la Selección Mexicana de cara al torneo que se disputará en casa.

Hoy soy el más feliz porque ese sueño se hará realidad. Gracias Dios por ayudarme a cumplir mis sueños y a toda mi familia que sin ustedes esto no sería posible”, publicó.

La imagen rápidamente se convirtió en una de las más comentadas entre los aficionados mexicanos.

Gilberto Mora, la gran joya del Mundial para México

A diferencia de la mayoría de los futbolistas mundialistas, Mora todavía es menor de edad.

Con 17 años, el jugador de Xolos se ha convertido en la gran revelación del futbol mexicano y en una de las apuestas más llamativas de Javier Aguirre para la Copa del Mundo.

Mientras muchos integrantes de la selección acumulan años de experiencia internacional, Mora sigue viviendo una realidad propia de cualquier adolescente. No tiene edad para votar y son sus propios padres quienes continúan acompañándolo a muchas de sus actividades diarias.

Sin embargo, dentro de la cancha juega con una madurez que sorprendió tanto a entrenadores como a rivales.

Aguirre lo incluyó entre los 26 convocados para el Mundial y todo apunta a que tendrá minutos importantes durante el torneo.

A un paso de hacer historia en los Mundiales

La convocatoria de Mora no sólo representa una historia de superación personal. También podría convertirlo en protagonista de un capítulo histórico para el futbol mexicano.

Si participa en el partido inaugural ante Sudáfrica, programado para el 11 de junio, saltará al campo con apenas 17 años y 240 días.

Esa cifra lo colocaría como el jugador más joven en disputar un Mundial con la Selección Mexicana.

El registro actual pertenece a una generación muy distinta. En la primera participación mundialista de México, durante Uruguay 1930, el futbolista más joven de la delegación fue Manuel Rosas, quien tenía 18 años y 88 días.

Rosas pasó a la historia por otro motivo. Además de ser uno de los más jóvenes de aquel equipo, marcó dos goles en el torneo y anotó el primer penal convertido en la historia de las Copas del Mundo durante el partido entre México y Argentina.

Ahora, casi un siglo después, Mora está en posición de escribir su propio capítulo.