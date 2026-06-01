De Fidalgo a la Hormiga; Los jugadores con menos partidos en Selección que van al Mundial

La convocatoria de México para el Mundial 2026 destaca por su marcado acento juvenil. Javier Aguirre ha optado por una mezcla que prioriza el futuro, integrando a varios talentos emergentes de la Liga MX y el extranjero que prometen proyectarse como pilares del Tri en los próximos ciclos.

Aunque la base sigue siendo sólida con referentes de trayectoria, la convocatoria para la Copa del Mundo refleja la confianza del cuerpo técnico en perfiles que apenas comienzan a escribir su historia con la Selección Mexicana y que podrían marcar una era.

Álvaro Fidalgo jugó 60 minutos ante Australia; su lugar fue tomado por Gilberto Mora. Mexsport

Fidalgo y otros jugadores con menos partidos en el Tri rumbo al Mundial

Mientras Guillermo Ochoa, Edson Álvarez y otros experimentados asisten al Mundial 2026 con más de 100 partidos vistiendo la playera verde, la lista de Aguirre incluye varios nombres con muy poca trayectoria internacional.

Álvaro Fidalgo, uno de los más pedidos por la afición tras su destacada etapa en América y su posterior paso por Europa, apenas suma tres partidos con el Tri.

El mediocampista español naturalizado mexicano ha mostrado calidad en sus apariciones, pero llega con escasa experiencia en duelos de alta exigencia bajo la bandera mexicana.

Armando González, el goleador de la Liga MX y figura emergente de Chivas, acumula apenas siete encuentros con la Selección y aún busca consolidarse como referente ofensivo, ya que la ‘Hormiga’ no registra goles con esta casaca.

Gilberto Mora, la joya más joven del plantel con apenas 17 años, representa la proyección a largo plazo. Sin embargo, también registra pocas apariciones (7) y este Mundial podría ser su gran vitrina para consolidarse como uno de los talentos más prometedores del futbol mexicano.

Armando González y Gilberto Mora comandan la lista de debutantes en el Tri para el Mundial 2026. Mexsport

Los jugadores con menos de 10 partidos a nivel de Selección