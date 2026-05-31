Sin licencia para conducir pero con boleto al Mundial: Gil Mora, el más joven en la historia del Tri

La Selección Mexicana tendrá un adolescente entre sus filas, un chico que aún no tiene credencial para votar y obvio, licencia de conducir. A Gil Mora sus padres aún lo llevan y lo traen de los entrenamientos; para ellos y para todo México, es una joya.

El día del debut ante Sudáfrica el 11 de junio, en el que tiene amplias posibilidades de ser titular, tendrá 17 años con 240 días, con lo que está en el umbral de convertirse en el jugador más joven en la historia del futbol nacional en aparecer en una Copa del Mundo.

En el inicio de los tiempos mundialistas, en Uruguay 1930, la selección era un grupo de chicos mal entrenados, algunos mal alimentados y con la etiqueta en grande de ser amateurs. Ahí por ejemplo, el más pequeño era Manuel "Chaquetas" Rosas, inscrito con 18 años y 88 días. Tiene un mérito por encima de muchos otros, incluso por ejemplo de Hugo Sánchez: anotó dos goles en la misma edición.

El primer tanto de penal marcado en la historia de los mundiales fue de Manuel Rosas, a los 42 minutos del partido entre México y Argentina que ganaron los sudamericanos 6-3.

Gil Mora en un juego contra Perú con la Selección Mayor Mexsport.

Gil Mora, al Mundial y luego a Europa

Hoy, las chispas de talento que descarga Gil Mora con la selección tienen un punto de incendio, el Mundial. Es para Mora, su plataforma de despegue, porque una buena actuación sería la cotización final de su traspaso al futbol europeo. Mora se juega gran parte de su futuro con el Tri en el Mundial en casa.

"En mis tiempos era distinto. Necesitabas a jugadores con experiencia, ahora no; tenemos a Gil Mora de 17 años que agarra la pelota con desparpajo; le pegan y se levanta, la vuelve a pedir. Es un chico que ya tiene más de 50 partidos encima y es nuestra joya", declaró Javier Aguirre.

‘El Vasco’ Aguirre tiene fe en Gil Mora l Mexsport

Para llegar a la Copa del Mundo, Gil Mora atravesó con prudencia una recuperación delicada de una pubalgia, que incluso lo tuvo con pronósticos de reserva. Su juventud lo sacó adelante y ahora está listo para demostrar al mundo que puede con la presión.

"Espero y creo que el nombre que sacudirá las cosas en esta Copa del Mundo será el de Gilberto Mora, de México, pues está llamando mucho la atención", dijo su agente, Rafaela Pimenta.