Almeyda confirma el regreso de Andrada a Rayados

Esteban Andrada volverá a los Rayados de Monterrey. El arquero argentino no continuará en el Real Zaragoza después de que el club español decidiera no hacer válida la opción de compra que tenía sobre el futbolista, situación que provocará su regreso a la Sultana del Norte de cara a la próxima temporada.

La noticia fue confirmada por el nuevo entrenador regiomontano, Matías Almeyda, quien durante su presentación dejó claro que el guardameta forma parte de los planes del equipo para el siguiente torneo.

“Andrada sigue”, respondió el estratega argentino al ser cuestionado sobre la situación del portero, una declaración que prácticamente despejó las dudas sobre el futuro inmediato del ex seleccionado argentino.

El paso de Andrada por el Zaragoza no fue suficiente para convencer a la directiva española de realizar una inversión definitiva, por lo que el arquero deberá reportar con Monterrey esta misma semana para integrarse a los trabajos del equipo.

El guardameta todavía tiene contrato con los Rayados hasta el verano de 2027, por lo que la institución conserva sus derechos y tendrá la última palabra respecto a cualquier movimiento que pudiera surgir durante el mercado de transferencias.

Sin embargo, el regreso de Andrada no estará exento de complicaciones. El arquero sudamericano arrastra una sanción de 13 partidos luego de un incidente ocurrido durante su etapa en la Segunda División de España.

El castigo fue impuesto después de que Andrada agrediera al defensor Jorge Pulido, futbolista del Huesca, en un episodio que derivó en una de las suspensiones más severas de la categoría.

Por esa razón, una de las incógnitas será determinar cómo impactará esa sanción en su regreso a la actividad y cuál será la ruta que seguirá el club para resolver la situación del guardameta.

Además, su retorno coincide con el inicio de una nueva etapa en Monterrey bajo el mando de Almeyda, quien comenzó oficialmente su proyecto al frente de una de las plantillas más poderosas del futbol mexicano.

La presencia de Andrada representa una alternativa más para el cuerpo técnico, aunque también abre interrogantes sobre la conformación definitiva del plantel y el papel que desempeñará el arquero dentro del equipo.

Por ahora, lo único seguro es que el ciclo de Esteban Andrada en España llegó a su fin y que el argentino volverá a vestir los colores de los Rayados, respaldado públicamente por su nuevo entrenador y con la misión de ganarse nuevamente un lugar dentro de la institución regiomontana.