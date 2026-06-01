Del mítico 10 al inesperado 1: los números de México para el Mundial 2026 ya cuentan su propia historia

Antes de que ruede el balón en el Mundial 2026, hay otro anuncio que siempre despierta interés entre aficionados, coleccionistas y patrocinadores. Los números en las camisetas ya fueron asignados y, como ocurre en cada Copa del Mundo, los dorsales cuentan historias propias.

La Selección Mexicana reveló los números que utilizarán los 26 futbolistas convocados por Javier Aguirre para la justa mundialista que comenzará el 11 de junio con el partido inaugural frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Más allá de un simple detalle administrativo, la elección de los dorsales tiene un peso simbólico dentro del futbol moderno. Los números ayudan a identificar liderazgos, revelan jerarquías deportivas y terminan convirtiéndose en una marca comercial que acompaña a los jugadores durante toda una generación.

La camiseta de un mundialista no es únicamente un uniforme. Es un objeto de colección que se comercializa en todo el planeta y cuyo valor suele estar ligado tanto al nombre como al número estampado en la espalda.

De una medida práctica a un símbolo mundial

Los números no siempre formaron parte del futbol.

Durante las primeras décadas del siglo XX, los jugadores saltaban al campo sin identificación numérica. La práctica comenzó a popularizarse en Inglaterra durante los años 20 y 30 como una forma de facilitar el trabajo de árbitros, periodistas y aficionados.

En los Mundiales, los dorsales aparecieron oficialmente desde las primeras ediciones, aunque durante muchos años estuvieron vinculados a la posición de cada futbolista.

El portero utilizaba el 1, los defensas portaban números bajos, los mediocampistas ocupaban la zona media de la numeración y los delanteros recibían los números más altos.

Con el paso del tiempo esa estructura se flexibilizó y los dorsales comenzaron a convertirse en símbolos de identidad.

Números como el 7, el 9 y especialmente el 10 adquirieron una relevancia que trascendió lo táctico para instalarse en la cultura popular.

El peso del número 10 en México

Como ocurre en prácticamente cualquier selección del mundo, el dorsal que más atención genera es el 10.

La camiseta estuvo asociada durante décadas a los futbolistas más creativos y talentosos de cada generación. Pelé, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Lionel Messi y otros grandes referentes elevaron el prestigio de ese número hasta convertirlo en el más codiciado del futbol.

En la Selección Mexicana, el encargado de portarlo durante el Mundial 2026 será Alexis Vega.

La designación llamó la atención porque durante semanas existieron especulaciones sobre la posibilidad de que Álvaro Fidalgo heredara ese dorsal tras consolidarse como una de las figuras del equipo nacional.

Finalmente, el cuerpo técnico optó por entregarle el número más emblemático a Vega.

Los dorsales también revelan jerarquías

Aunque los entrenadores rara vez lo reconocen públicamente, la distribución de números suele ofrecer pistas sobre la estructura del equipo.

Edson Álvarez portará el 4, Johan Vásquez el 5 y Erik Lira el 6, números tradicionalmente vinculados a la columna vertebral de un equipo.

Álvaro Fidalgo utilizará el 8, mientras que la dupla ofensiva estará representada por Raúl Jiménez con el 9 y Santiago Giménez con el 11.

Los números de México para el Mundial 2026

1. Raúl Rangel

2. Jorge Sánchez

3. César Montes

4. Edson Álvarez

5. Johan Vásquez

6.Erik Lira

7. Luis Romo

8. Álvaro Fidalgo

9. Raúl Jiménez

10. Alexis Vega

11. Santiago Giménez

12. Carlos Acevedo

13. Guillermo Ochoa

14. Armando González

15. Israel Reyes

16. Julián Quiñones

17. Orbelín Pineda

18. Obed Vargas

19. Gilberto Mora

20. Mateo Chávez

21. César Huerta

22. Guillermo Martínez

23. Jesús Gallardo

24. Luis Chávez

25. Roberto Alvarado

26. Brian Gutiérrez