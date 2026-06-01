VIDEO: Hotel de Argentina para el Mundial 2026; así luce la concentración en Kansas

La Selección de Argentina se encuentra concentrada en Kansas City en el Hotel Origin, un lugar que han convertido en una fortaleza adaptada para el equipo, donde toda la decoración se ha modificado para hacer sentir a los actuales campeones del mundo como en su casa.

A través de un video en las redes oficiales de la selección nacional de Argentina se ha mostrado el interior de las instalaciones, tan solo unas horas antes de que el equipo llegara a ocupar sus cuartos, con Lionel Messi integrándose por la noche en un vuelo privado.

Un hotel totalmente argentino

Para la estancia del plantel comandado por Lionel Scaloni, las instalaciones del complejo boutique sufrieron modificaciones de ambientación con la finalidad de replicar los espacios de entrenamiento que el representativo posee en la localidad de Ezeiza retomando el blanco y el azul característico del equipo.

El establecimiento cuenta con banners que combinan los colores nacionales con elementos gráficos alusivos al campeonato obtenido en Qatar 2022. En el acceso principal se colocó un escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acompañado de leyendas como “Vamos Argentina”.

Las áreas comunes, pasillos y el comedor muestran fotografías de los 26 futbolistas convocados y mobiliario en tonalidades celestes y blancas.

La Scaloneta en un espacio principal

Una de las imágenes de la decoración que más ha llamado la atención es el mural que hace referencia a la “La Scaloneta”, un autobús conducido por el estratega Lionel Scaloni y donde se encuentra además todo el equipo. En el mural destaca también la frase: “Sepan todos que vamos a defenderla”, esto en referencia a las intenciones de buscar retener la Copa del Mundo.

En el video también era posible ver las habitaciones y el acceso privilegiado que se tuvo a la de Lionel Messi, la habitación 202, con cuartos también decorados para mantener la vibra de los monarcas.

El recinto albergará de forma privada al conjunto sudamericano durante el desarrollo de la fase de grupos del certamen, donde comparte sector con las selecciones de Argelia, Austria y Jordania.