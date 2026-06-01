¡Insólito! Un aficionado lesiona a Jesús Sánchez al lanzarle una pelota desde la tribuna

Jesús Sánchez vivió una de las situaciones más extrañas que se recuerden en un diamante de Grandes Ligas. El jardinero de los Azulejos de Toronto tuvo que abandonar el juego del domingo ante los Orioles de Baltimore después de ser golpeado en la muñeca derecha por una pelota lanzada desde las tribunas por un aficionado.

El incidente ocurrió durante la sexta entrada del encuentro disputado en Camden Yards, cuando se realizaba una visita al montículo. Mientras esperaba en el jardín derecho, Sánchez intercambió algunos gestos y comentarios con aficionados ubicados cerca de su posición.

Sin embargo, un niño presente en el estadio interpretó que el dominicano estaba solicitando una pelota y decidió lanzársela al terreno de juego. El problema fue que Sánchez ya había dado la espalda y se encontraba observando la reunión en el montículo cuando la pelota impactó directamente en su muñeca derecha.

Tras recibir el golpe, Sánchez soltó el guante y de inmediato mostró señales de dolor, obligando a que el personal médico de Toronto ingresara al terreno para revisarlo. Después de una breve evaluación, el cuerpo técnico decidió retirarlo del encuentro.

“Tuvo problemas para apretar la mano del doctor, así que preferimos sacarlo”, explicó el manager de Toronto, John Schneider.

Afortunadamente para los Azulejos, las radiografías realizadas después del partido descartaron cualquier fractura. El pelotero únicamente sufrió una contusión en la muñeca y podría evitar una estancia en la lista de lesionados.

“Fue una confusión. Cuando levanté el guante pensaron que estaba pidiendo la pelota, pero nunca fue así”, explicó Sánchez a través de un intérprete.

El dominicano también dejó claro que no considera que existiera mala intención por parte del aficionado.

“Simplemente fue un malentendido”, añadió.

Por su parte, los Orioles de Baltimore informaron que identificaron al aficionado involucrado y que fue retirado de la zona de asientos junto con un adulto mientras la organización realiza una investigación sobre lo ocurrido.

Sánchez, de 28 años, atraviesa una sólida temporada ofensiva con una línea de bateo de .287/.324/.461. Aunque reconoció que la muñeca todavía le molesta, se mostró optimista de regresar pronto.

“Duele un poco, pero gracias a Dios no hay fractura. Voy a estar bien”, aseguró.

La inusual escena terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la jornada, en un día en el que los Orioles derrotaron 9-5 a Toronto y en el que un aficionado terminó provocando una lesión que nadie vio venir.