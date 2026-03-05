Los partidos de la Leagues Cup 2026 que se disputarán en México

La Leagues Cup 2026, integrada por 18 equipos de la MLS y 18 equipos de la Liga MX, tendrá partidos que se disputarán en México en su primera fase. El torneo se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre, siendo el Toluca el equipo que más encuentros tendrá en el Nemesio Diez.

El Inter de Miami de Lionel Messi, campeón en 2023, tendrá a rivales mexicanos, como el Atlético San Luis, Monterrey y León.

La Fase Uno contará con 54 partidos. Los equipos de la MLS y la Liga MX tendrán tablas independientes, donde los cuatro mejores de cada liga avanzarán a las Rondas Eliminatorias.

Los equipos de la MLS y Liga MX tendrán tablas independientes Foto tomada de @LeaguesCup

Los equipos se dividirán en dos regiones: Este y Oeste. Dentro de cada una, se dividirán en tres niveles según su posición en el ranking de Leagues Cup.

Los equipos de la Leagues Cup 2026 se dividirán en regiones Foto: Captura de pantalla

Los duelos interligas están garantizados hasta los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026, asegurando duelos entre MLS y Liga MX en cada etapa previa.

LOS PARTIDOS DE LA LEAGUES CUP QUE SE DISPUTARÁN EN MÉXICO:

5 de agosto: Toluca vs. Seattle Sounders.

Toluca vs. Seattle Sounders. 6 de agosto: América vs. San Diego FC.

América vs. San Diego FC. 11 de agosto: Tigres vs. Vancouver Whitecaps.

Tigres vs. Vancouver Whitecaps. 12 de agosto: Toluca vs. Dallas FC.

La Liga MX tratará de conquistar por primera vez la Leagues Cup, que en 2024 quedó en manos del Columbus Crew y en 2025 con Seattle Sounders.

Miami disputará los tres partidos de la primera fase en su flamante nueva cancha, bautizada como Nu Stadium, que debe ser inaugurada en abril.

La escuadra de Messi debutará el 5 de agosto frente al Atlético de San Luis y posteriormente se medirá con el Monterrey el día 8 y con el Club León el 12.

¿QUÉ OFRECE LA LEAGUES CUP 2026?

Tres pases para la Copa de Campeones de la Concacaf de 2027, con el campeón clasificando directamente a octavos de final de ese torneo.

La cuarta edición de este torneo conjunto entre la MLS, integrada por equipos de Estados Unidos y Canadá, y la liga mexicana se disputará entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre.

Menos de tres semanas antes habrá concluido la Copa del Mundo que organizarán esos tres países norteamericanos.