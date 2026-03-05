FIFA no canceló habitaciones de hotel, las liberó: Gabriela Cuevas

La FIFA no canceló habitaciones de hoteles de la Ciudad de México por falta de demanda, sino que liberó reservaciones que tenía hechas desde hace años para que estén disponibles para que los asistentes a la justa mundialista tengan hospedaje disponible, afirmó la coordinadora de los trabajos del gobierno federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas.

En la rueda de prensa matutina, la funcionaria estableció que la cancelación de habitaciones no significa que las habitaciones no hayan sido ocupadas, sino que es una opción que suele manejarse en este tipo de torneos para garantizar que delegaciones de países, patrocinadores y aficionados encuentren habitaciones disponibles.

“FIFA reservó un número de habitaciones de hotel en las tres ciudades sede (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara).

“No fue que ‘cancelara’ las reservas, sino que ‘liberó’ las reservaciones que había hecho. Fue solamente liberar habitaciones, además de que no es realmente un problema porque sabemos que hay mucho interés en venir a nuestro país”, expuso Cuevas.

Detalló que las reservaciones hechas por FIFA vencieron el 3 de marzo y a partir de esa fecha las habitaciones quedaron disponibles.

Sheinbaum garantiza seguridad para el Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que durante la reunión que tuvieron el miércoles los representantes de la FIFA con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se insistió en que se garantiza la seguridad durante el desarrollo del torneo.

“Fue una muy buena reunión. Se quedaron muy contentos. Tenían algunas preguntas de cómo iba a estar la seguridad y se quedaron muy contentos. Igual en el tema de movilidad, algunas recomendaciones, que no haya tráfico para llegar al estadio, cosas de ese tipo, y cómo se viene trabajando desde hace tiempo, pues entonces está todo planeado.

“Estamos en el periodo de revisión y simulacros de lo que estamos haciendo, que ni siquiera se notan porque está muy bien trabajado”, reiteró la titular del Ejecutivo.

