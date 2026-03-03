El hijo de Messi emula a su padre y alza un título con el Inter Miami

La estructura formativa del Inter Miami vive uno de sus momentos más dulces. La Academia del equipo de la Major League Soccer (MLS), pilar fundamental de su proyecto deportivo, se ha consagrado con un doble campeonato en la prestigiosa Adidas Champions Cup, uno de los certámenes de futbol infantil y juvenil más destacados en Estados Unidos. Las categorías Sub 8 y Sub 9 levantaron el trofeo, confirmando el crecimiento sostenido y la clara apuesta por el desarrollo integral de las divisiones inferiores de la institución.

El torneo reunió a equipos de élite de todo el país y se convirtió en el escenario perfecto para que la nueva generación de talentos del Inter Miami CF demostrara su potencial.

Ciro Messi, Campeón con la Sub 8

Entre los jóvenes campeones destacó Ciro Messi, el hijo menor de la leyenda Lionel Messi, quien forma parte del equipo Sub 8. En una jornada marcada por el compañerismo y el espíritu de equipo, Ciro dio su primera vuelta olímpica con la camiseta rosa, un momento que se ha vuelto viral en las plataformas y redes sociales oficiales del equipo de Florida. Las imágenes de Ciro, incluso portando el brazalete de capitán, alzando la copa junto a sus compañeros, simbolizan el espíritu formativo que impulsa el club desde edades tempranas.

Un proyecto con miras al futuro

Este doble logro va más allá del éxito deportivo. Representa la confirmación de la filosofía de la Academia, que busca formar jugadores dentro y fuera de la cancha. Con un enfoque que combina talento, disciplina y trabajo en equipo, el Inter Miami reafirma su compromiso con la consolidación de una identidad futbolística que asegure el futuro de la franquicia en la MLS.

Lionel Messi ya es un clásico de la MLS. X: @InterMiamiCF

El desarrollo de futbolistas como Ciro Messi desde las categorías más tempranas es una muestra de que el legado de las Garzas se está forjando desde la base.

Tras la estela de su padre...

Lionel Messi ha reescrito la historia del futbol en Estados Unidos con el Inter Miami. El astro argentino conquistó el primer título de la MLS para el club tras una marcha arrolladora en playoffs. Además, se consolidó como una fuerza imparable al ganar su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga y liderar la tabla de goleadores con 29 tantos. Su impacto es clave para el futuro de la franquicia de Florida... y Ciro podría apuntarse en ese futuro.