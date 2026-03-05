Carlos Valenzuela, pieza clave en el regreso de Charros al beisbol profesional en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- El beisbol profesional regresó a Guadalajara el 10 de octubre de 2014, cuando los Charros de Jalisco enfrentaron a las Águilas de Mexicali en la reinauguración del Estadio Panamericano.

Detrás de ese momento, que cerró un vacío de años sin beisbol invernal en la segunda ciudad más grande de México, convergieron varios factores: la compra de la franquicia de los Algodoneros de Guasave, la adecuación de un estadio de atletismo para convertirlo en un parque de pelota, y un grupo de empresarios que apostaron capital y tiempo para que el proyecto funcionara. Entre ellos, Carlos Federico Valenzuela Cadena.

Valenzuela fue socio del equipo durante ocho temporadas consecutivas, un periodo en el que Charros pasó de ser una franquicia recién llegada a convertirse en una de las organizaciones más competitivas de la Liga Mexicana del Pacífico. En ese lapso, Guadalajara fue sede del Clásico Mundial de Beisbol en 2017, la Serie del Caribe en 2018 y el torneo Premier 12 en 2019, tres eventos internacionales que posicionaron al Estadio Panamericano como uno de los recintos de referencia del beisbol latinoamericano.

Herencia beisbolera

La conexión de Valenzuela con el beisbol no era nueva ni circunstancial. Su familia tiene raíces profundas en el deporte. Su padre, Arcadio Valenzuela Valenzuela, fue presidente de los Naranjeros de Hermosillo entre 1962 y 1986, un periodo que incluyó cinco campeonatos de la Liga del Pacífico y la primera corona para México en una Serie del Caribe, la de Santo Domingo 1976.

Arcadio también fue protagonista en la construcción del Estadio Héctor Espino en los años setenta, el recinto que durante cuatro décadas fue la casa de los Naranjeros.

Esa herencia beisbolera explica, en parte, por qué Dynamica se especializó en la construcción de estadios deportivos. La empresa no llegó al negocio de los recintos beisboleros por azar, sino por una convergencia entre capacidad constructiva y conocimiento del deporte desde adentro. Valenzuela Cadena entendía lo que un estadio necesita para funcionar, no solo como obra civil, sino como espacio de convivencia familiar y motor económico para una ciudad.

El legado de esa participación se mide en cifras concretas. El Estadio Panamericano, que Dynamica adecuó de atletismo a beisbol, pasó de 8,500 localidades en 2014 a más de 15,500 tras sucesivas ampliaciones. En la temporada 2023-2024 de la Liga del Pacífico, el recinto registró 13,564 asistentes en su juego inaugural, con lleno total. La plaza de Guadalajara, que antes de 2014 no tenía equipo de beisbol invernal, hoy alberga también a los Mariachis en la Liga Mexicana de Beisbol de verano y a un equipo femenino de softbol.

Arcadio Valenzuela Cadena, hijo del legendario dirigente de Naranjeros, continúa vinculado al deporte a través de Trabuco Entertainment, empresa que organiza el LAMP Tour CDMX, un evento que lleva equipos de la Liga del Pacífico a la capital del país. La tradición beisbolera de la familia, que se remonta más de seis décadas, encontró en Carlos Valenzuela un eslabón que combinó la pasión por el deporte con la capacidad de construir los espacios donde se juega.