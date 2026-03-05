F1 2026: Del dominio de Mercedes al riesgo de Cadillac y "Checo Pérez; así están las apuestas

Con el inicio de la era técnica de 2026 y un reglamento totalmente modificado en monoplazas y unidades de potencia, la campaña de este año en la Fórmula 1 parece ser de las más abiertas, aunque en la realidad parece que hay algunos claros favoritos para pelear por el campeonato de la máxima categoría.

Mientras que algunos nombres habituales se mantienen arriba, la llegada de nuevas escuderías como Cadillac ha cambiado por completo la perspectiva para pilotos como Sergio "Checo" Pérez.

Los máximos favoritos: El duelo Russell vs. Leclerc

De acuerdo con los datos más recientes de algunas casas de apuestas, el británico George Russell (Mercedes) se ha consolidado como el favorito número uno para llevarse el título de pilotos. La consistencia del motor Mercedes ha colocado su momio en +250, lo que significa que el mercado lo ve como el contendiente a batir este año.

El mismo pensamiento tienen otros pilotos en el paddock quienes han señalado que Mercedes ha escondido parte de su ritmo.

En segunda posición aparece Charles Leclerc (Ferrari) con un momio de +350. El optimismo en torno a la casa de Maranello es alto, especialmente por la ventaja competitiva que han mostrado en la gestión de la energía eléctrica en circuitos de alta velocidad.

El actual campeón del mundo, Lando Norris y Max Verstappen, cuatro veces monarca, están dentro de los cuatro mejores.

George Russell (Mercedes): +250

Charles Leclerc (Ferrari): +350

Lando Norris (McLaren): +500

Max Verstappen (Red Bull/Ford): +650

Las opciones de “Checo” Pérez

Para Sergio Pérez, la transición a Cadillac ha impactado directamente en sus cuotas de apuesta. Tras años de ser uno de los favoritos constantes en Red Bull, hoy el mexicano es considerado un "caballo negro" o una apuesta de alto valor (y riesgo).

Actualmente, las casas de apuestas colocan el campeonato de Checo Pérez con un momio de +2500. Esto se debe a que, al ser Cadillac un proyecto nuevo, la probabilidad matemática de ganar el título en su primer año es baja según los algoritmos de las casas de juego.

Sin embargo, hay mercados específicos donde el mexicano sigue siendo fuerte: