‘América se cae a pedazos’, apuntó Faitelson

América hiló su segunda derrota, la tercera en casa y la cuarta del Torneo Clausura 2026, lo que pone a los dirigidos por André Jardine en la novena posición general de la Liga MX. Para el periodista David Faitelson, el equipo se “cae a pedazos”. Además, un incidente de violencia se suscitó ayer en las gradas del Estadio Ciudad de los Deportes.

“El América se cae a ‘pedazos’”, fue uno de los comentarios que publicó David Faitelson en la red social “X”, para después continuar con: “Es el final de un equipo de época… El América debe reinventarse”.

América hiló dos derrotas, la tercera en su casa y la cuarta en el Clausura 2026 de la Liga MX Mexsport

Juárez venció 1-2 al América, con goles de Ian Jairo Torres al minuto 5’ y Guilherme Castilho en tiempo de compensación.

“’Bravo’ por los Bravos”, destacó Faitelson.

Para el periodista, lo que está viviendo el América en el Clausura 2026 es como una ley da la vida: “Todo tiene un principio y un final”.

André Jardine justificó la derrota ante Juárez Mexsport

Tras la derrota, André Jardine explicó que se debió a las diversas lesiones de jugadores, incluyendo a Brian Rodríguez, quien no arrancó el partido porque no estaba al cien por ciento.

“Teníamos claras las ganas de ganar el partido. Un poco de mala suerte en este tema de las lesiones, lamentamos bastante. El partido sabíamos que iba a ser duro, incluso por los cambios. No hicimos un buen primer tiempo, pero no justifica el primer gol que sufrimos, otra vez con un error importante en lo defensivo y que se complica con partidos, ya no estás en tu mejor nivel de confianza, de funcionamiento, es muy importante la solidez defensiva.

América es noveno general y en la décima jornada visitará al Querétaro Mexsport

Otra vez un gol temprano te complica mucho el partido. El segundo tiempo, hicimos por merecer hasta remontar el partido, pero los minutos finales, un partido abierto, ya no me gustó porque estuvimos más cerca de perder y acabó pasando”, dijo el timonel del América en conferencia de prensa.

En la jornada 10, el América visitará al Querétaro, duelo que se realizará el próximo sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Corregidora.