México levanta la mano: Buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029

La emoción por el futbol de máxima categoría ya se respira en el ambiente. Mientras los estadios y las ciudades anfitrionas afinan cada detalle logístico para el Mundial 2026, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya proyecta su siguiente gran paso en el escenario internacional. Si la organización del primer torneo mundialista con 48 selecciones resulta un éxito rotundo, México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029.

La afición mexicana espera con ansias el silbatazo inicial del certamen de selecciones, pero la posibilidad de recibir poco tiempo después a los equipos más ganadores del planeta representa una oportunidad inigualable para el país.

Jugadores del Chelsea levantando el trofeo del Mundial de Clubes. REUTERS

EL AMBICIOSO PLAN DE LA FMF PARA EL MUNDIAL DE CLUBES 2029

La intención de traer el mejor futbol de clubes al territorio nacional surgió de la propia voz de Mikel Arriola. El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) platicó en una entrevista reciente con el periodista David Faitelson y dejó claras las aspiraciones nacionales. El directivo afirmó que a la Federación le encantaría albergar este certamen, marcando el año 2029 como un objetivo prioritario en su agenda a mediano plazo.

Arriola destacó que México cuenta con un prestigio incuestionable ante la FIFA, pues ocupa el séptimo lugar en valor para el máximo organismo del balompié. Esta posición de privilegio, sumada a la consideración que mostraron al incluir al país en los proyectos del Mundial Femenil, motiva a los directivos a pelear por competiciones de alto calibre. De concretarse este sueño, marcaría un hito histórico, ya que sería la primera ocasión en que la nación reciba un torneo de clubes de esta magnitud.

Mikel Arriola, directivo de la Federación Mexicana de Futbol. Mexsport

LOS RIVALES DE MÉXICO POR LA SEDE DEL MUNDIAL DE CLUBES 2029

Competir por la sede no será una tarea sencilla. El dirigente de la FMF reconoció que Brasil figura como uno de los candidatos más sólidos para llevarse la organización de la próxima edición. Sin embargo, Arriola defendió la postura tricolor al subrayar que muy pocos países en el mundo poseen la capacidad instalada, la infraestructura de primer nivel y la conectividad necesaria para garantizar el éxito de un evento tan masivo.

Coronación del Chelsea en el Mundial de Clubes 2025. REUTERS

El panorama internacional presenta contendientes de muchísimo peso. Además de la fuerte candidatura de Brasil, naciones como Qatar, Alemania y Australia también buscan quedarse con la organización del Mundial de Clubes 2029. A pesar de esta dura competencia, la directiva nacional confía en que la experiencia acumulada durante la Copa del Mundo 2026 servirá como su mejor carta de presentación.

El nuevo formato del torneo exige instalaciones de vanguardia y una capacidad logística impecable, elementos que México busca demostrar sin dejar dudas. La posibilidad de ver a los campeones de la Champions League, la Copa Libertadores y la Concacaf Champions Cup en suelo mexicano generó gran expectativa en redes sociales. Solo queda esperar a que las autoridades internacionales evalúen los proyectos y tomen una decisión que podría transformar la historia deportiva de la región.