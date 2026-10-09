Checo Pérez busca remontar en Singapur tras choque: "Se trata de entender y conseguir un mejor auto"

Sergio Pérez tendrá que partir desde el lugar 20 en la parrilla de salida de la carrera sprint del Gran Premio de Singapur, algo que no estaba en los planes del mexicano luego de que pensaba que el trazado callejero de Marina Bay era una oportunidad para poder alcanzar la Q2, al menos en alguna de las sesiones.

De cara a la actividad de este sábado, el enfoque de Checo Pérez estará centrado en recopilar la mayor cantidad de información técnica posible, entendiendo que las particularidades del trazado urbano —donde la salida del auto de seguridad suele ser una constante— pueden abrir oportunidades estratégicas para la carrera del domingo en lo que él mismo llamó el jueves “su última oportunidad” de brillar en la temporada 2026 con Cadillac.

"Es una situación difícil. No estamos tan lejos de donde deberíamos estar”, dijo el mexicano quien tuvo un choque en la SQ1 que no le impidió completar la sesión.

“Al final logramos conseguir una buena vuelta después de eso, y sí, para mañana creo que se trata principalmente de entender y tratar de conseguir un mejor auto para la carrera".

¿Qué provocó el choque de Checo Pérez en Singapur?

El inicio de la calificación de la sprint fue difícil para Sergio Pérez. En su intento por marcar su primer registro competitivo, el Cadillac número 11 sufrió un contratiempo en la sección intermedia del circuito.

"Estaba en medio de la curva 4. Obviamente, cada vuelta cuenta mucho en una clasificación sprint, en un circuito callejero, y sí, presioné bastante. En medio de la curva, el auto tocó fondo de forma muy agresiva y no pude controlarlo", relató Checo Pérez a F1TV.

El impacto contra la barrera de contención destruyó el alerón delantero, esparciendo restos de fibra de carbono sobre el asfalto y provocando una bandera roja.

Pérez retornó a la zona de pits para reparar la trompa de su monoplaza y regresar a la pista antes del cierre del cronómetro.