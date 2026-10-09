Verstappen logra la pole de la sprint en Singapur bajo investigación; Checo en 20°

Max Verstappen ganó la posición de privilegio para la carrera sprint del Gran Premio de Singapur, aunque el holandés de Red Bull está en suspenso luego de que existe una investigación de por medio por una posible infracción a banderas amarillas.

En el inicio de la sesión de calificación para la carrera corta fue Max Verstappen y su Red Bull quienes lograron el mejor tiempo con una marca de 1m33.477s superando a George Russell. En la SQ2 fueron los Ferrari quienes dominaron con Charles Leclerc al frente con un registro de 1m32.457s superando a su compañero Lewis Hamilton.

Verstappen fue único en su talento en la SQ3 colocando un giro de 1m31.156s cuando montó los neumáticos blandos en su única salida a pista. El tiempo que logró desbancó lo hecho por Charles Leclerc unos minutos antes. El piloto de Ferrari arrancará tercero luego de que George Russell, con el viejo paquete aerodinámico de Mercedes, se colocó segundo a solo 0.120s del cuatro veces campeón del mundo.

El líder del campeonato, el italiano Andrea Kimi Antonelli, arrancará en séptimo, justo por detrás de Lewis Hamilton.

¿Cómo calificó Sergio Pérez para la carrera sprint en Singapur?

Un accidente de Sergio Pérez interrumpió tempranamente la SQ1. Cuando restaban poco más de seis minutos en el reloj, el piloto mexicano perdió la trayectoria en la curva 4 de Marina Bay e impactó el frontal de su Cadillac contra la barrera de seguridad.

El choque destruyó el alerón delantero, dejando restos sobre el asfalto que obligaron a desplegar la primera bandera roja de la sesión. Pese a los severos daños en la trompa del monoplaza, Checo Pérez logró rodar hasta la zona de pits para intentar reacondicionar el vehículo y salir de nuevo a la pista, aunque el rendimiento no llegó y se ubicó en la posición 20 para la parrilla de la carrera corta.

Resultados calificación sprint del GP de Singapur 2026

Posición - Piloto - Equipo - Tiempo

1 - Max Verstappen - Red Bull - 1:31.156

2 - George Russell - Mercedes - 1:31.276

3 - Charles Leclerc - Ferrari - 1:31.399

4 - Oscar Piastri - McLaren - 1:31.454

5 - Lando Norris - McLaren - 1:31.587

6 - Lewis Hamilton - Ferrari - 1:31.702

7 - Kimi Antonelli - Mercedes - 1:31.849

8 - Liam Lawson - Racing Bulls - 1:32.341

9 - Isack Hadjar - Red Bull - Sin tiempo

10 - Pierre Gasly - Alpine - Sin tiempo

11 - Franco Colapinto - Alpine - 1:33.249

12 - Nico Hulkenberg - Audi - 1:33.420

13 - Oliver Bearman - Haas - 1:33.423

14 - Gabriel Bortoleto - Audi - 1:33.466

15 - Fernando Alonso - Aston Martin - 1:33.734

16 - Esteban Ocon - Haas - 1:34.368

17 - Arvid Lindblad - Racing Bulls - 1:35.136

18 - Lance Stroll - Aston Martin - 1:35.662

19 - Alexander Albon - Williams - 1:36.130

20 - Sergio Pérez - Cadillac - 1:36.760

21 - Valtteri Bottas - Cadillac - 1:36.868

22 - Carlos Sainz - Williams - 1:37.376