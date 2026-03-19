Oficial: Memo Ochoa y Álvaro Fidalgo son convocados a la Selección Mexicana  

La Selección Mexicana dio a conocer la lista de convocados para los juegos de la fecha FIFA de marzo, contra las selecciones de Portugal y Bélgica, duelos que sirven de preparación rumbo al Mundial 2026; Guillermo Ochoa y Álvaro Fidalgo se confirman como las novedades.

El seleccionador Javier Aguirre, en su gira por Europa, visitó al guardameta mexicano del AEL Limassol de Chipre, Memo Ochoa, para reiterar sus intenciones de llevarlo a la máxima justa de la FIFA a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá; será el sexto llamado del portero a una Copa del Mundo.

Cabe recordar que el plan en la portería de la Selección Nacional de México se complicó por la lesión de Luis Ángel Malagón. Una rotura del tendón de Aquiles lo deja fuera del Mundial 2026; Memo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo son los cancerberos que el Vasco Aguirre perfila para la lista final.

En el Viejo continente, Javier Aguirre también estuvo en España, para conversar con Álvaro Fidalgo sobre su eventual llamado. El ex del América y ahora mediocampista del Betis, quien ya cuenta con la nacionalidad mexicana y la validación de la FIFA tras su cambio de federación, ya puede jugar con la Selección Mexicana.

La primera fecha FIFA del año será relevante para la FMF y los organizadores del Mundial en nuestro territorio. El 28 de marzo se recibirá en amistoso a Portugal tentativamente con su astro Cristiano Ronaldo (en duda por lesión), en la reapaertura del Estadio Azteca, sede del juego inaugural de la próxima Copa Mundial de la FIFA.

Después, en Chicago, el 31 de marzo la Selección Mexicana se medirá ante su similar de Bélgica.

Naturalizados se aferran a la Selección Mexicana

Otros naturalizados que se mantienen en el gusto de Javier Aguirre y de su cuerpo técnico, son Julián Quiñones (Al-Qadisiya) y Germán Berterame (Inter de Miami), este último en proceso de adaptación con las Garzas tras dejar a los Rayados de Monterrey.

En los casos del lateral Richard Ledezma y del volante Brian Gutiérrez, quienes cambiaron de federación en enero para jugar con México, se proyectan como las joyas de Aguirre para las últimas ventanas de amistosos antes del Mundial 2026.

Denzell García, la promesa de Liga MX en Selección Mexicana

Con este llamado del Vasco Aguirre, también se confirma el buen rumbo de algunos futbolistas de la Liga MX, con proyección al siguiente ciclo mundialista que encabezará Rafael Márquez en la dirección técnica.

Entre las novedades, considerando que el llamado de fecha FIFA de marzo es con jugadores que militan en el extranjero, está Denzell García.

El contención del FC Juárez, de 22 años de edad, suma dos partidos con la Selección Mexicana. Enenero pasado ante Bolivia jugó 32 minutos, mientras que en el 2024 también en un amistoso contra los bolivianos, Denzell García jugó 26 minutos.

Lista de México para la fecha FIFA de marzo contra Portugal y Bélgica. FMF

Lista de México para la fecha FIFA de marzo contra Portugal y Bélgica. FMF

Lista de la Selección Mexicana vs Portugal y Bélgica:

Listado de los jugadores que Javier Aguirre llamó para los duelos amistosos contra Portugal (28 de marzo) y Bélgica (31 de marzo).

PORTEROS

Raúl Rangel (Chivas)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Carlos Acevedo (Santos)

DEFENSAS

Richard Ledezma (Chivas)

Jorge Sánchez (PAOK)

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Israel Reyes (América)

Johan Vásquez (Genoa)

Everardo López (Toluca)

Jesús Gallardo (Toluca)

Jesús Angulo (Tigres)

MEDIOS

Denzell García (FC Juárez)

Erik Lira (Cruz Azul)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Erick Sánchez (América)

Brian Gutiérrez (Chivas)

DELANTEROS

Roberto Alvarado (Chivas)

Germán Berterame (Inter Miami)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Alexis Vega (Toluca)

Guillermo Martínez (Pumas)

Raúl Jiménez (Fulham)

Armando González (Chivas)