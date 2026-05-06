Originários: el primer equipo 100% indígena que hace historia en el futbol profesional de Brasil

En las costas de Maricá, en el estado de Río de Janeiro, ha surgido un fenómeno deportivo. El Esporte Clube Originários se ha convertido en el primer equipo de futbol profesional en Brasil compuesto exclusivamente por atletas indígenas, transformando su participación en la Série C del Campeonato Carioca en una potente plataforma de lucha social y visibilidad cultural.

El objetivo de Originários va más allá de las victorias. Fundado en la aldea Mata Verde Bonita y liderado por el cacique Tupa Darcy Nunes, el club busca combatir el racismo y los prejuicios que sufren los pueblos originarios en Brasil.

Futbolistas indígenas componen al equipo. Reuters

"La idea inicial era formar el equipo y jugar el campeonato. No para ser campeones, sino para dar visibilidad a un pueblo que sufre mucho, defendiendo directamente su tierra", declaró Nunes. El líder indígena destaca que su meta es "ablandar los corazones de piedra" de quienes aún no comprenden la importancia de su cultura y sus derechos territoriales.

La formación del elenco fue un desafío logístico y deportivo monumental. Bajo la dirección del técnico Huberlan Silva, quien anteriormente dirigió la Selección Indígena de Brasil y de las Américas, el club realizó una búsqueda activa de talento en comunidades remotas de todo el país.

Y es que el equipo reúne a atletas de al menos 15 etnias diferentes, incluyendo guaraníes, pataxós, terena, mura y kamaiurá, entre otros.

Edilson, del pueblo Mbya Guaraní, se pinta el brazo tras la sesión de práctica. REUTERS

Así, las historias de sus integrantes son de superación. El portero Sávio Conrado, de la etnia Mura, relató un viaje de cuatro días desde Autazes, en el Amazonas, que incluyó lanchas, carreteras y aplicaciones de transporte para llegar a Río de Janeiro.

El delantero Edilson Karai Mirim aprovecha los partidos para exhibir su cultura y grafismos corporales, utilizando el campo como un espacio de resistencia y afirmación de su identidad guaraní.

El equipo, que cuenta con el apoyo logístico de la Prefeitura de Maricá, ve en la Série C del Carioca una puerta de entrada al profesionalismo.

El equipo compite en el Campeonato Carioca de Futebol. Reuters

La ambición del EC Originários no se detiene en las ligas regionales. El presidente Tupa Nunes sueña con que este proyecto sirva de trampolín para que sus jugadores alcancen clubes de élite como Flamengo, Botafogo o Fluminense, e incluso representen a Brasil en ligas internacionales.

En un país donde los indígenas representan solo el 0.8% de la población y enfrentan una violencia desproporcionada en disputas de tierras, el futbol profesional se ha convertido, gracias al Originários, en un nuevo frente diplomático y deportivo para exigir respeto, reconocimiento y oportunidades reales para los pueblos originarios de Brasil.