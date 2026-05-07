Frentes Políticos / 7 de mayo de 2026

1. Salomónico. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó una idea que ya empezó a mover piezas en el Instituto Politécnico Nacional: someter la próxima dirección a consulta de la comunidad. El anuncio, en medio del desgaste por los donativos y la disputa con la Fundación Politécnico, sigue respirándole en la nuca a Arturo Reyes, director del instituto, respaldado públicamente por la mandataria con elogios de académico de élite. Mario Delgado, secretario de Educación Pública, recibió la encomienda de diseñar el mecanismo. Ahí comienza el verdadero examen, en abrir la participación sin soltar el control. Solucionen, si pueden.

2. Muralla. Claudia Sheinbaum cerró filas alrededor de Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, y convirtió la exigencia de pruebas a EU en asunto de soberanía política. Desde la Cancillería, Roberto Velasco envió la nota diplomática para exigir evidencias formales contra los funcionarios sinaloenses señalados por el Departamento de Justicia, mientras Luisa Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, reforzó la línea de que no existen elementos suficientes para justificar medidas cautelares o una detención provisional. El problema no está sólo en Washington, sino en el desgaste interno. Y ése duele.

3. Horizontes. Mario Delgado, secretario de Educación, firmó con Delphine Borione, embajadora de Francia en México, un acuerdo que traerá formación técnica, movilidad académica y carreras ligadas a robótica, ciberseguridad y semiconductores. El proyecto nace del acercamiento entre los presidentes Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron, con la idea de modernizar bachilleratos y universidades bajo el Plan México. La SEP vende futuro industrial y esta vez el viraje apunta a conectar aulas con industrias estratégicas y abrir oportunidades fuera del esquema tradicional. Apuesta ambiciosa. Ya hacía falta.

4. Relevo. La rapidez con la que Morena reacomodó a Citlalli Hernández, exsecretaria de las Mujeres, en la Comisión Nacional de Elecciones, desapareció al definir quién ocupará el espacio vacante. La importancia de designar al liderazgo que deberá sostener una secretaría cargada de simbolismo político no permite improvisaciones. La reflexión es necesaria. Entre los nombres que crecen destaca Sasil de León, senadora por Chiapas. Su perfil empezó a consolidarse porque combina representación, estructura y oficio político. Ahí está, lista, con trabajo real en igualdad sustantiva y operación territorial. No hay mucho qué pensar.

5. Retirada. El senador Enrique Inzunza pasó en pocos días de anunciar su regreso al Senado, a justificar su ausencia con un discurso contra “la derecha conservadora”. Desde Badiraguato, el legislador intentó convertir el repliegue en gesto político, aunque en los hechos evitó exponerse en la Comisión Permanente tras los señalamientos de autoridades de EU. Qué diferencia: mientras Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa; Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, y Dámaso Castro, vicefiscal estatal, optaron por separarse del cargo, Inzunza se aferra al escaño. Ya le caerán los costos.