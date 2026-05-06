El Tri cena en el CAR mientras el Toluca cumple el pacto de Aguirre: La imagen de la disciplina

Con una cena y el juego que fue la semilla de la discordia en el seno de la Selección Nacional, los convocados por Javier Aguirre (y sus sparrings de la Liga MX) cerraron un agitado día el que se jugaron sus opciones por aspirar a estar en el Mundial de no haber atendido el llamado a la Selección Nacional.

Cinco chivas (Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González) compartían mesa con un dos diablos rojos (Alexis Vega y Jesús Gallardo), un americanista (Israel Reyes), un cruzazulino (Erik Lira) y un puma (Guillermo Martínez). Todos enfundados en sus equipaciones deportivas del Tri.

El día terminó con esa cena con la que quedaron atrás la polémica de que los jugadores de Chivas volvieron de sus días de descanso a las instalaciones de Verde Valle ante el llamado del dueño del equipo, Amaury Vergara, después de saber que al Toluca le habían dado el permiso de que sus jugadores estuvieran en el campo hoy arte el LAFC.

Todo se arregló con el paso de las horas y con la advertencia de Aguirre de que el pacto de dejar a los equipos de la Liga MX sin sus jugadores convocados seguía en pie y quien no se presentara antes de las 20:00 horas en el CAR se olvidaría de ser seleccionado en el Mundial.

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Todos cumplieron con la hora. Se enfundaron con su uniforme tricolor y vieron al Toluca solventar sin dificultades el trámite ante el LAFC, duelo que fue el que sembró discordia con ese permiso especial que hizo rabiar a Vergara públicamente, pero a todos los demás equipos con jugadores convocados en silencio.

No fue necesario que Vega cobrara un penal, pues ahí estaba Helinho para resolver ese problema; ni fue necesario Gallardo para defender ante un equipo que después de un disparo en los primeros minutos, no volvió a ver arco el resto de la noche.

Los primeros jugadores del Tri mundialista ya descansan en el CAR y el calendario de la Liga MX no es más un tema que les incumba hasta que vuelvan con sus equipos tras la magna justa del orbe. Hoy todos forman parte del mismo equipo.