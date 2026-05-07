Patear la nota no apaga incendios

Hay crisis que nacen como expediente judicial y terminan convertidas en prueba de gobierno. La solicitud de Estados Unidos para detener y extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa ya no es sólo un asunto bilateral ni un trámite de cooperación penal. Es una bomba política con reloj diplomático. Y lo peor que podría hacer el gobierno mexicano es tratarla como una nota incómoda que puede patearse hasta que cambie el ciclo informativo. Spoiler: no va a cambiar. O sí, pero para peor.

La acusación estadunidense sostiene que Rocha Moya y otros señalados habrían colaborado con la facción de Los Chapitos, incluso con apoyo electoral y protección institucional. México ha dicho que EU no ha entregado pruebas suficientes para justificar detenciones con fines de extradición. Esa diferencia jurídica importa. Una cosa es exigir pruebas; otra muy distinta es refugiarse en esa exigencia como única estrategia política. La primera es defensa institucional; la segunda es evasión con membrete oficial. El problema de patear la nota es que la nota no se queda quieta. Rueda. Crece. Recoge lodo, sospechas, filtraciones, discursos de oposición, malestar diplomático, titulares internacionales y amenazas explícitas de Washington. El fiscal general interino de EU, Todd Blanche, advirtió que habrá más acusaciones contra políticos mexicanos.

A eso se suma Donald Trump, que volvió a amenazar con operaciones terrestres en México bajo la lógica de “si ellos no hacen el trabajo, nosotros lo haremos”. En términos diplomáticos, es una barbaridad. En términos políticos, dinamita. Defender la soberanía no significa cerrar los ojos ante acusaciones graves; significa tomar el control del proceso, exigir pruebas, investigar internamente y comunicar con precisión quirúrgica. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene aquí un desafío enorme: evitar que EU imponga la narrativa de que México protege a políticos sospechosos, pero también impedir que Trump use el combate al narco como pretexto de intervencionismo. ¿Qué debería hacer su gobierno? Primero, tomar la iniciativa narrativa sin violar el debido proceso: México no acepta acusaciones sin pruebas, pero tampoco protege a nadie por cargo, partido o cercanía política. Esa frase debe ir acompañada de hechos. También debería crear una mesa especial de revisión jurídica y diplomática, encabezada por SRE, FGR, Seguridad y Gobernación, con vocería única. La dispersión mata. México debe abrir investigaciones paralelas. No para obedecer a EU, sino para defender al Estado mexicano. Debe investigar por su cuenta.

La Presidenta también tendría que separar al gobierno del partido. Si el caso Rocha se procesa como pleito entre oficialismo y oposición, la crisis se pudre. Si se procesa como asunto de Estado, todavía puede contenerse. Eso implica marcar distancia institucional de cualquier señalado, sin linchamiento, pero sin abrazo automático. Si hay funcionarios en activo bajo acusaciones de esta gravedad, el gobierno debe explorar separaciones temporales, licencias o mecanismos que permitan investigar sin interferencias. También urge una estrategia diplomática de doble vía: cooperación penal firme y rechazo absoluto al intervencionismo. A Trump no se le enfrenta sólo con indignación; se le enfrenta con expedientes, coordinación, resultados y aliados. La soberanía también se ejerce haciendo política exterior adulta.

Si Todd Blanche ya avisó que vendrán más acusaciones, México no puede actuar como si esto fuera meteorito imprevisible. El gobierno de Sheinbaum puede convertir esta crisis heredada, incómoda y peligrosa en una demostración de autoridad institucional. Pero para eso debe abandonar la tentación de patear la nota. Porque patearla la convierte en bola de nieve. Y cuando esa bola baja desde Sinaloa, pasa por Washington, cruza Palacio Nacional y llega a 2027, ya no es una nota. Es avalancha. La crisis Rocha Moya exige cabeza fría, mano firme y comunicación impecable. No se trata de entregar soberanía. Se trata de demostrar que México no necesita que nadie venga a limpiarle la casa porque México sabe abrir las ventanas, revisar los cuartos oscuros y sacar la basura cuando hace falta. Y si no lo hace, alguien más intentará hacerlo desde afuera. Con botas, micrófonos y calendario electoral.