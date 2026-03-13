El América, bajo la lupa del Piojo Herrera; ve fallas de planeación

Miguel Herrera nunca se ha guardado nada. Se aferra a ser un hombre frontal. Así lo aprendió en la vida. Por eso, hoy que ve al América —con el que fue campeón en dos etapas — en la parte media de la tabla no oculta su extrañeza ni tampoco las razones por las que claramente no es un contrincante en el presente Clausura 2026.

La planeación fue tarde, me parece que sí. Dónde se equivocaron, no sé quién, si fue la directiva o él (el entrenador André Jardine) y su cuerpo técnico en la planeación, porque yo siempre he dicho que los equipos se planean durante el torneo anterior”.

Las consecuencias de una planeación atropellada serán dolorosas, según lo vislumbra el propio Miguel: “Este torneo, sinceramente, están muy lejos de aspirar (al título). Ojalá me equivoque, me callen la boca y sean campeones. Lo voy a festejar igual, pero al final de cuentas yo lo veo muy difícil”, aseguró mientras acepta que ve mejor al Toluca, Cruz Azul, Chivas y Pumas para pelear por una nueva estrella en el escudo.

Foto: Mexsport.

Con la planeación bien estructurada, el equipo que hoy dirige André Jardine no estaría sufriendo y se hubiera podido acoplar bien aun con la salida de último minuto de Álvaro Fidalgo, pues cuando tienes escuadras del peso del América, la planeación debe ser anticipada y necesita estar acompañada de un plan B y C.

Tu planeación empieza desde la fecha 12, 13 del torneo anterior para estar listo para cuando empiece el siguiente torneo. Yo así lo hago o lo intento hacer con la directiva para que tengamos siempre un plan B por cualquier eventualidad. Lo que pasó con Fidalgo, que hoy no tuviste un plan B, ¿no? Porque no me van a decir que traer a Dourado es el Maguito. No, no, no hay, no hay no hay comparación”, señaló Herrera.

El América es octavo de la tabla general, con cuatro partidos ganados, dos empatados y cuatro perdidos. Desde la posición de media tabla observa cómo tres de los cuatro grandes, Cruz Azul, Chivas y Pumas, marcan el ritmo del torneo.

El Piojo se declara listo si lo llaman de vuelta al banquillo azulcrema

Por eso la estabilidad del estratega brasileño se ve trastocada y la afición comienza a cuestionarse si la fórmula caducó y hoy es tiempo de ver a alguien más en el banquillo del América. Es justo en ese momento cuando el nombre de Miguel Herrera toma fuerza ante un eventual cambio.

El Piojo no le huye a los rumores. Asegura que no ha recibido llamada alguna con la intención de volver, pero se asume listo para cuando Emilio Azcárraga y Santiago Baños decidan volver a sentarlo en una de las sillas más prestigiosas de la Liga MX.

La verdad es que hice bien las cosas en América. Yo no salí del América por malos resultados. La verdad es que las cosas, cuando las haces bien, bueno, pues queda ahí tu imagen y queda ahí tu forma de trabajo, entonces yo estoy seguro de que si algún día se vuelve a dar esa oportunidad, pues estaré listo. Hoy hay un técnico muy exitoso, el más exitoso en la en la historia del América y que, bueno, pues ha tenido un mal torneo”.

Foto: Especial.

“La verdad no peca, pero incomoda”; Piojo disfruta su etapa de comentarista

Por lo pronto, Miguel Herrera se concentra y disfruta su faceta de comentarista con TUDN, donde analiza el futbol tratando de ser lo más objetivo posible: “Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Al final de cuentas es cómo lo digas y cómo analices tu crítica. Somos gente pública y al que no le guste que lo critiquen por ser público, pues que se haga invisible, que trabaje en otra cosa que no sea tan pública”.

*mcam