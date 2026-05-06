Trata de personas en México: así operan las redes de explotación desde sitios web

El acceso a redes de trata de personas se ha simplificado abiertamente en internet, donde miles de páginas web ofrecen catálogos de mujeres abiertos al público, incluso con la opción de anunciarse o integrarse a sus listas. El equipo de Investigaciones Excélsior contactó directamente a uno de estos sitios para exponer su modus operandi.

Promesa de un empleo

Los reclutadores de estas redes se anuncian a través de sitios web de fácil acceso, sin mostrar nombres ni direcciones. Al principio refieren ser una agencia de masajes, posteriormente admiten ser una agencia que solicita chicas para trabajar como damas de compañía.

Durante una llamada con un miembro de una de estas agencias se solicitaron informes sobre el trabajo de dama de compañía.

En menos de 15 minutos se recibieron detalles concretos sobre planes de trabajo, horarios y un sueldo acorde al perfil de la postulante y sus preferencias.

A través de sitios web de fácil acceso, los reclutadores de estas redes se anuncian, sin mostrar nombres ni direcciones. Imagen Televisión

Sueldos, condiciones y contratación ilegal

Primero, el supuesto reclutador explicó que el trabajo de dama de compañía es diferente al de una escort, pues mientras el segundo sólo ofrece trabajo sexual, ser dama de compañía implica una disponibilidad total para el cliente, debiendo atender sus requerimientos cada vez que solicite un servicio.

Por un trabajo de medio tiempo de lunes a jueves, el reclutador ofreció un sueldo de 16 mil pesos mensuales por servicios sexuales de un plan básico (que incluye sexo oral y vaginal), asegurando que la postulante no tendría que dar comisiones, pues la agencia se arreglaría directamente con el cliente.

Durante la conversación, dijo que cada chica se asigna a un cliente por al menos dos meses y admitió que el trabajo “no es legal” en México y que, por esta razón, no se firman contratos formales.

Los primeros contratos se hacen por dos meses, bueno no son contratos porque en México no es legal esto… entonces como tal no se hace un contrato, pero sí digamos que tú primer cliente lo tendrías por dos meses”, dijo el miembro de la agencia.

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Puntos de explotación en la CDMX

El reclutador también señaló que el trabajo se realiza en hoteles específicos de la Ciudad de México, bajo un estricto control. Afirmó que los hoteles cuentan con personas que cuidan a las chicas y que la agencia determina a qué hora verán al cliente, asegurando que “todo está controlado”.

La ubicación mencionada por el reclutador (cercana a Buenavista, Metro Hidalgo, Revolución) coincide con la información de un reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) obtenido por el equipo de Investigaciones Excélsior. Este documento señala como puntos de explotación los hoteles Uno 77, Muy, Plaza Belices y Pigal, todos ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc. Esta red de trata, se reporta, es manejada por el grupo delictivo conocido como el Tren de Aragua.

Aunque la alcaldía Cuauhtémoc concentra puntos de explotación, éstos se ubican en diversas zonasde la Ciudad de México. Arte: Jesús Sánchez

Activistas en contra de la trata de personas advierten que, si bien algunas mujeres pueden afirmar que ejercen el trabajo sexual por voluntad, la trata se oculta en las comisiones que los grupos delictivos o agencias retienen de las ganancias de dicho trabajo.

En 2025 se reportaron mil 100 casos de trata de personas a la Línea Nacional contra la Trata, de los cuales cerca de 650 involucraron a niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con la Fundación Libera México, sólo 5% de los casos de riesgo reportados terminan en una carpeta de investigación, lo que significa menos de 50 casos.

Existe una cifra negra del delito, donde se estima que sólo 1% de los casos se reporta, según el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México (2020), lo que sugiere que las cifras de 2024 y la primera mitad de 2025 podrían no reflejar la realidad en México.