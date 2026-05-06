No hay responsable por muerte de niña que recibió balonazo en la cara

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reveló avances en la autopsia realizada a la menor Arleth Citlali, de 11 años de edad, que habría fallecido a causa de un balonazo en el municipio de García.

De acuerdo al primer reporte de las autoridades, la niña sufrió un golpe con un balón en la cara al tratar de tomarlo mientras el esférico caía del cielo.

De igual forma, la Fiscalía descartó que hasta el momento haya presuntos responsables de su muerte, tratando aparentemente el hecho como un incidente.

El vicefiscal de Control y Desarrollo, Alejandro Carlín, explicó que "quienes jugaban con esta niña, avientan el balón hacia arriba, la niña trata de agarrarlo y se pega en la cara, hasta ahora es lo que tenemos para determinar la causa de muerte. Hasta este momento no hay presunto responsable".

Pese a los avances en la autopsia, la causa de la muerte exacta todavía no se ha revelado, pues se requiere de estudios más profundos, indicó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Murió tras recibir un balonazo en la cara

Una niña de 11 años de edad falleció el pasado martes 5 de mayo en el municipio de García, Nuevo León, tras recibir un balonazo mientras jugaba futbol.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la colonia Valle de Lincoln sobre la calle San Patricio.

Aunque los primeros informes indicaban que la menor Arleth Citlali había sufrido una caída accidental al interior de su domicilio, se confirmó que murió luego de que recibiera un golpe en la cara con un balón de futbol.

De acuerdo con la familia de la víctima, ella se encontraba jugando con otros menores de edad cuando sufrió un golpe en el rostro, lo que le provocó vómito.

Tras lo anterior, Arleth Citlali fue llevada por sus padres a un centro médico, donde le indicaron que la menor de edad no tenía nada grave y solo había sido un golpe.

Durante la madrugada del pasado martes, Arleth se despertó porque se sintió mal, fue en ese momento que sus papás la subieron al vehículo para llevarla a un hospital; sin embargo, de un momento a otro ella se desvaneció y murió.

Posteriormente, se le pidió apoyo a Protección Civil municipal, quienes llegaron al lugar y confirmaron que la niña ya no tenía signos vitales. Al sitio también acudieron peritos y agentes ministeriales, así como elementos de la Policía Municipal, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.

jcp