NBA: Los Spurs aplastaron a los Wolves

Los Spurs de San Antonio de Victor Wembanyama aplastaron 133-95 a los Timberwolves de Minnesota para empatar 1-1 esta semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA. En una noche histórica para el Frost Bank Center, el conjunto de San Antonio propinó a Minnesota la derrota más abultada en la historia de su franquicia en la postemporada, superando el margen negativo de 30 puntos que sufrieron ante los Lakers, en 2003.

Victor Wembanyama, que dominó los tableros con 19 puntos y 15 rebotes, lideró una ofensiva contundente junto a Stephon Castle, que se erigió como el máximo anotador del partido con 21 unidades. El apoyo de De'Aaron Fox (16 puntos) fue vital para que los Spurs mantuvieran una efectividad del 50% en tiros de campo y un 41% en triples.

Para los Timberwolves, la noche fue frustrante. A pesar de contar con el retorno de Anthony Edwards —quien continúa con restricción de minutos debido a una hiperextensión en la rodilla izquierda—, el equipo no logró reaccionar. Los líderes ofensivos de Minnesota fueron el propio Edwards, Julius Randle, Jaden McDaniels y Terrence Shannon Jr., que registraron 12 puntos cada uno, insuficientes para contener el ritmo de juego local.

Los Spurs parecen listos para competir por el título de la NBA. AFP

Los legendarios Tim Duncan y Emanuel Ginóbili gozaron de la exhibición de los Spurs desde la grada.

Con la serie de los NBA Playoffs igualada, el enfrentamiento se traslada ahora a Mineápolis, donde se disputarán los Juegos 3 y 4 este viernes y domingo, respectivamente.