A sus casi 40 años, Hulk llega al Fluminense

El mercado de fichajes del futbol brasileño ha dado un golpe este martes. Hulk fue anunciado oficialmente como el nuevo refuerzo del Fluminense para la temporada 2026. A sus casi 40 años, el exgoleador del Porto y el Zénit llega al equipo de Río de Janeiro con la misión de aportar su potencia física y experiencia goleadora.

Tras una etapa histórica en el Atlético Mineiro, donde se consolidó como ídolo y máximo artillero, Hulk llega al Fluminense como agente libre tras rescindir su contrato de mutuo acuerdo. El atacante firmó un vínculo que lo vincula al Flu hasta diciembre de 2027, asegurando su presencia en la delantera del Maracaná por las próximas dos temporadas.

El jugador portará la camiseta número 7 y se espera que su debut oficial ocurra tras el parón del Mundial 2026, una vez que se habilite el registro de nuevos jugadores en la ventana de transferencias de julio.

La llegada de Hulk al Fluminense supone un movimiento mediático, preo también es la incorporación de un delantero con un registro envidiable. En su paso por el Atlético Mineiro, Hulk acumuló 140 goles, siendo pieza clave para conquistar el Brasileirao y la Copa de Brasil. Su experiencia en Europa con el Porto y el Zénit de San Petersburgo, sumada a su paso por el futbol de China, lo convierten en uno de los futbolistas brasileños más determinantes de la última década.

Con la selección brasileña, Hulk disputó 49 partidos y anotó 11 goles. Fue pieza clave en la conquista de la Copa Confederaciones 2013, destacando por su potencia física. Sin embargo, quedó marcado por el amargo cuarto puesto en el Mundial 2014. Pese a su éxito en clubes, su etapa internacional terminó sin tanto brillo.

Hulk usará la camisa con el número 7. X: @FluminenseFC

La presentación de Hulk ante la afición tricolor está programada para el próximo 16 de mayo, en una ceremonia especial previa al encuentro contra São Paulo, donde se espera un lleno para recibir a O Incrível.