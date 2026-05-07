Nota aclaratoria

El día de hoy se publicaron dos notas en la página web y versión impresa del periódico Excélsior, bajo los títulos Trata de personas en México: así operan las redes de explotación desde sitios web y De la web a la red del miedo, respectivamente, ambas suscritas por Brenda Salas. Asimismo, el día de la fecha, también salió al aire en el noticiero conducido por Paola Rojas en Imagen Televisión, un reportaje al respecto.

La que suscribe es consejera jurídica y representante legal del Hotel Plaza Belices, establecimiento mencionado coyunturalmente en la publicación. Nuestro giro está regulado por autoridades de los tres niveles de gobierno, a quienes de manera permanente les rendimos cuentas y quienes también constatan de forma directa nuestro cumplimiento a través de sus facultades de vigilancia y verificación. Todos nuestros permisos están vigentes y son exhibidos de manera permanente.

Llevamos operando más de 25 años de forma ininterrumpida, pagamos impuestos locales y federales, generamos empleo; invertimos en nuestros sistemas de videovigilancia y seguridad, y capacitamos al personal para atender de inmediato cualquier situación que pudiera siquiera representar un riesgo para nuestra clientela, particularmente para las mujeres.

La investigación llevada a cabo por el medio, pone sobre la mesa un modus operandi para la comisión de actos delictivos lamentable, preocupante y compleja. La sola mención del hotel genera un daño grave en nuestra reputación, pero más grave es que los establecimientos mercantiles que operan en apego a la ley sean relacionados de forma circunstancial (incluso por ubicación) con actos de esta magnitud.

Asumimos siempre una participación activa y directa en la investigación policial o ministerial cuando así nos ha sido requerido. Nuestro establecimiento no permite –ni permitirá– la comisión de actos o hechos delictivos en su interior ni a su costa.

Solicitamos respetuosamente se publique la presente aclaración en el mismo espacio y con la misma relevancia que la nota original.

*Por Griselda Guadalupe Gutiérrez Mora / Consejera Jurídica y representante legal