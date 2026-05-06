La Selección Mexicana amenaza: concentran hoy o quedan fuera del Mundial 2026

La Selección Mexicana ya emitió una postura oficial tras la polémica con los convocados del Toluca y Chivas, y lanzó una amenaza para todos: se presentan hoy a la concentración o se quedan fuera del Mundial 2026.

“Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, indicó la Selección Mexicana.

Jesús Gallardo y Alexis Vega tendrán que concentrar hoy, de no hacerlo quedan fuera del Mundial 2026

Este miércoles 6 de mayo de 2026, inicia la concentración de la Selección Mexicana para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, además del Mundial 2026.

¿A QUÉ HORA INICIA LA CONCENTRACIÓN DE LA SELECCIÓN MEXICANA?

- A las 8 de la noche.

El pasado 26 de marzo de 2026, Javier ‘El Vasco’ Aguirre lo dejó claro. Este miércoles 6 de mayo, todos los jugadores convocados de la Liga MX deberán de concentrar.

La polémica se desató con el Toluca, al incluir a Jesús Gallardo y Alexis Vega para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf, que se jugará hoy ante LAFC en el Estadio Nemesio Diez.

Ante este panorama y al no encontrar una respuesta de la Selección Mexicana, Amaury Vergara, dueño de Chivas, ventiló que los acuerdos son válidos cuando todas las partes los respetan, por lo que le instruyó a la Dirección Deportiva que sus jugadores se reporten a las instalaciones del club.