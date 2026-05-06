Detienen a ‘Don Ramón’, líder de ‘Los Linos’, tras balacera en Morelos

La captura de Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado como líder de la célula criminal Los Linos, representa un nuevo golpe a las estructuras delictivas que operan en Morelos. La operación, encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), dejó además un saldo de un agresor muerto y dos agentes heridos.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó que el operativo derivó en la detención de ocho personas, entre ellas Carlos “N”, señalado como uno de los principales operadores del grupo criminal.

De acuerdo con la información oficial, Los Linos están relacionados con una amplia gama de actividades ilícitas que incluyen extorsión, narcomenudeo, homicidios y robo de vehículos, además de su presunta participación en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Las autoridades detallaron que los destinos principales de los cargamentos ilegales incluyen ciudades como San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte, lo que evidencia una red logística con alcance internacional.

En palabras de García Harfuch: “La célula delictiva está relacionada con diversos hechos de violencia en distintos municipios de Morelos”, subrayando la relevancia operativa del grupo dentro del mapa criminal regional.

Operativo con resistencia armada

El despliegue de seguridad no estuvo exento de violencia. Durante la intervención, fuerzas federales fueron atacadas por presuntos integrantes del grupo, lo que provocó un enfrentamiento armado.

Como resultado, un agresor perdió la vida, mientras que dos elementos de la SSPC resultaron lesionados, siendo trasladados a un hospital donde reciben atención médica especializada.

Las autoridades no han precisado el estado de salud de los agentes, pero confirmaron que las operaciones continúan en la zona, lo que sugiere que podrían realizarse más detenciones en las próximas horas.

Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado como líder de “Los Linos”, así como Carlos “N”, uno de sus principales operadores. X

Narcolaboratorios y control territorial

Más allá de las detenciones, el caso de Los Linos pone de relieve un fenómeno creciente: la instalación de narcolaboratorios en zonas rurales de Morelos.

Uno de los hallazgos más relevantes ocurrió en octubre de 2025 en el municipio de Yautepec, donde autoridades localizaron un laboratorio clandestino con capacidad para producir hasta una tonelada mensual de metanfetamina.

El sitio, ubicado en terrenos agrestes del Camino a Rancho Las Iguanas, evidenció el nivel de sofisticación y escala operativa del grupo.

El titular de la SSPC Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, señaló entonces que la zona correspondía a un territorio bajo influencia de esta organización, con presencia en municipios como Jiutepec y Yautepec.

Posibles alianzas criminales

Otro elemento clave en la evolución de Los Linos es su presunta alianza con la organización criminal La Unión Tepito, originaria de la Ciudad de México.

Esta conexión, detectada en enero pasado por autoridades estatales, sugiere una estrategia de expansión y fortalecimiento mediante vínculos con grupos consolidados en otros territorios.

La articulación entre células regionales y organizaciones urbanas de mayor alcance representa un desafío adicional para las autoridades, al incrementar la capacidad logística y operativa del crimen organizado.

Operaciones en curso… El Gobierno federal ha reiterado que las operaciones en Morelos continúan, con el objetivo de desarticular completamente la estructura de Los Linos.

García Harfuch adelantó que en las próximas horas se dará a conocer más información sobre los avances, en un contexto donde la presión institucional busca contener la violencia en la región.

La detención de “Don Ramón” se perfila como un golpe relevante, pero no definitivo, dentro de una estrategia más amplia contra grupos criminales con capacidad de adaptación y reconfiguración.

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