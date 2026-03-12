La Selección Mexicana no es ¡Impresionanti! No transmite “muchas ilusiones”, lamenta 'Zague'

El exfutbolista y goleador histórico Luis Roberto Alves ‘Zague’ está emocionado por la organización de la Copa del Mundo 2026 en nuestro país; sin embargo, el entusiasmo en cuanto a resultados no es el mismo respecto a la generación de futbolistas que perfila el estratega Javier Aguirre.

“Es complicado, esperemos que lo anímico esté en nuestra casa, en nuestro país, con el apoyo de nuestra afición los pueda motivar, hay muchas dudas, por supuesto, no es una generación que transmita muchas ilusiones y expectativas, y lo digo con todo respeto a esta generación. Pero como siempre está en ellos demostrar capacidad, calidad y que nos regalen a todos los mexicanos esa gran satisfacción que es ver una Selección trascendiendo y llegando lo más lejos posible”, compartió Zague durante la presentación de cartas mundialistas de Panini.

En el Mundial 2026 que también organizan Estados Unidos y Canadá, la Selección Mexicana hará los honores el 11 de junio, en el duelo inaugural, contra Sudáfrica; el Grupo A también está conformado por Corea del Sur, mientras que la plaza restante sigue pendiente con el repechaje europeo.

Por otro lado, ‘Zague’ dio su visto bueno por la integración de Álvaro Fidalgo, español que llegó a México hace cinco años para militar con el América y que el mes pasado, ya naturalizado mexicano, retornó a España para jugar con el Betis de LaLiga.

“Los naturalizados tienen los mismos derechos que los mexicanos, así que por algo son naturalizados y por algo tienen derecho a representar al futbol mexicano, así lo dice la ley y así lo dice la Constitución”.

Las opciones de Zague para suplir a Malagón en el Mundial 2026

Como americanista y referente del gremio futbolístico de nuestro país, ‘Zague’ mostró su solidaridad con Luis Ángel Malagón, guardameta que se perderá el Mundial 2026 por una lesión en el tendón de Aquiles, la cual, tiene un proceso de recuperación de seis a ocho meses, según los especialistas que lo intervinieron quirúrgicamente este jueves.

“Pues es triste, la verdad como futbolista trabajas todos los días, te entregas a tu profesión, tratas de ser profesional de manera integral. Dolores, alegrías, tristezas, no solamente como futbolista también en el aspecto personal, humano, porque tienes gran ilusión, es expectativa de poder cumplir y realizar el sueño de cualquier futbolista. Mentiría el que te diga que no es su sueño jugar el Mundial, qué lástima por Malagón”.

Sobre la vacante que deja Malagón en la portería de la Selección Mexicana, el exjugador consideró que hay material de sobra para la posición que hoy acapara Raúl Rangel, pero con Guillermo Ochoa como próxima competencia interna.

“México sí tiene futbolistas en momentos difíciles. Esperemos que el tiempo sea generoso, bondadoso, todos los futbolistas que tengan lesiones ahorita se puedan recuperar lo antes posible, pueden llegar a la justa mundialista y en mejores condiciones, no sé si óptimas, pero sí las mejores condiciones posibles.

“ Ya habrá oportunidad para otros porteros, ahí está Carlos Acevedo que ha sido llamado, Andrés Gudiño, que atraviesa un buen momento con Cruz Azul, es joven, estaba Adrián Sánchez, está Memo Ochoa y el Tala Rangel que debe ser el sustituto natural por orden y por cómo se han manejado las cosas, no se puede borrar un pasado así, todo lo que se hizo anteriormente y empezar ahorita un mes del mundial con borrón y cuenta nueva, entonces es una lógica que me imagino que el Vasco Aguirre con Rafa Márquez y su gente debe tener criterio, para saber quién va a cubrir nuestra portería”, sentenció.

Estampa Panini, un sueño cumplido para Zague

‘Zague’ fue uno de los invitados de honor en la presentación de la colección oficial de tarjetas de Panini de la Copa Mundial 2026.

“Siempre quise estar en una estampa. No es cualquier cosa en una de Panini rumbo al Mundial, se intercambian en el trabajo, la escuela, con la familia. Es una gran pasión de que uno brille, en cada ciclo mundialista era fiebre coleccionar las estampas, en mi caso me sentí emocionado en el 94’, tuve la dádiva de salir en una. Y es que de pequeño, con el afán de emular a mi padre que estaba en una estampita, lo soñé, también tuve la oportunidad de ser la portada del álbum del 94’, es realmente el sueño, por eso dicen que en la vida hay que soñar”.