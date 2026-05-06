Toluca dedica su pase a la final de Concachampions a Vega y Gallardo, ausentes por estar con el Tri

El Estadio Nemesio Díez guardó silencio un instante antes del grito. Antonio Mohamed levantó la vista, dejó que el ruido de la clasificación se asentara y entonces habló de los que no estuvieron. “Le dedicamos el triunfo a Alexis y a Jesús, que estuvieron con nosotros ayer y hoy no pudieron estar”. Dos nombres. Una dedicatoria. Y el punto final a 48 horas entre las más turbulentas que ha vivido el futbol mexicano en vísperas de un Mundial en casa.

Toluca derrotó 4-0 (5-2 global) a Los Angeles FC en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y avanzó a la final sin dos de sus piezas más importantes. Alexis Vega y Jesús Gallardo no vistieron el rojo escarlata esta noche. La razón es conocida: durante la madrugada, Amaury Vergara encendió la mecha al publicar en X que los acuerdos solo valen cuando todas las partes los respetan, en reacción a lo que en ese momento se interpretó como un permiso especial de la Federación Mexicana de Futbol para que los dos seleccionados de Toluca pudieran disputar este partido internacional antes de sumarse a la concentración del Tricolor. Vergara instruyó a su dirección deportiva recuperar a sus cinco convocados de Chivas. Javier Aguirre salió a apagar el fuego. Y Toluca terminó cediendo.

Mohamed eligió la vía de la templanza para cerrar el capítulo. “El grupo está preparado y creo que ya se habló demasiado entre ayer y hoy de ese tema”, dijo el Turco en conferencia. “Lo mejor es dejarlo ya como fue. Que estén en la selección, que la selección se concentre en lo suyo, que es lo más importante”. Una frase que en apariencia cierra el debate, pero que en su contexto revela la incomodidad de un club que considera que actuó de buena fe y terminó siendo el villano de la historia.

El propio técnico dejó constancia de esa lectura. “Nunca quisimos sacar ventaja, porque el domingo, cuando jugamos con Pachuca, no jugaron. Pero como era un partido internacional, queríamos que un equipo mexicano pudiera tener esa ayuda de todos, sabiendo que hoy se concentraban en la noche”. La intención, según Mohamed, era patriótica. La interpretación del resto del futbol mexicano fue otra. Y cuando las versiones chocan en medio de una polémica nacional, quien cede pierde el argumento aunque gane el partido.

Toluca ganó el partido. Y lo hizo sin Vega, sin Gallardo y con la carga de una semana que debió haberse concentrado exclusivamente en lo deportivo.

Los Diablos Rojos del Toluca aspiran a ganar su tercer título de Concacaf en su historia. Mexsport

La final ante Tigres: “Queremos estar en la historia grande”

El pase a la final abre ahora el capítulo más importante en la historia reciente del club escarlata. El rival será Tigres, y Mohamed no esconde ni el peso del momento ni el respeto al adversario.

“Creo que sí estaremos en la historia grande de la institución”, afirmó el técnico argentino. “El club tiene mucha historia. El grupo está consciente de eso, porque está mentalizado para ganar. Si logramos esta Copa puedo responder que vamos a estar en la historia grande de Toluca, y vamos por eso”.

La referencia no es menor. Una conquista de la Concachampions colocaría a este Toluca entre los equipos más relevantes de la historia del futbol mexicano en el plano continental, en una era en la que el torneo ha ganado peso específico con la participación de equipos de la MLS y el interés de la FIFA de cara al Mundial de Clubes.

“Sabemos que vamos a enfrentar a Tigres, que ya tuvimos una final aquí y esperemos que sea como la pasada para nosotros”, dijo Mohamed en referencia al título del Apertura 2025 que el Toluca conquistó precisamente ante los felinos. “Pero sabemos que va a ser muy dura y muy difícil. La jugamos acá en casa y eso puede ser un factor a favor, nada determinante, porque ellos tienen a un gran equipo y un gran técnico. Va a ser una batalla”.