Cristiano Ronaldo rinde emotivo homenaje a su padre antes del partido contra México en el Mundial

En la antesala del partido amistoso contra México del próximo 28 de marzo, Cristiano Ronaldo detuvo el ritmo de la competencia para mirar hacia atrás. No al marcador, no al rival, sino al origen.

El 19 de marzo no es una fecha cualquiera en Portugal. Es el Día del Padre. Y Ronaldo lo marcó con un mensaje que no buscó reflectores, aunque inevitablemente los atrajo. En su cuenta de Instagram, el capitán portugués publicó una serie de imágenes que funcionan como álbum y herida abierta al mismo tiempo.

La primera fotografía muestra al presente. Sus cinco hijos, la familia que construyó en medio de la élite del futbol. La segunda rompe la línea del tiempo. Un Ronaldo joven, casi irreconocible, al lado de su padre, José Dinis Aveiro.

De dónde vengo y por quién vivo”, escribió. Una frase breve que carga el peso de todo lo que no se dijo a tiempo.

Aveiro murió en 2005, a los 52 años, cuando su hijo apenas comenzaba a asomarse en el escenario grande con el Manchester United. Trabajaba como utilero en el modesto Andorinha de Madeira y fue quien empujó a Cristiano a dar sus primeros pasos con el balón. No alcanzó a ver lo que vendría después.

Dura relación con su padre

La relación entre ambos nunca fue sencilla. Ronaldo lo ha contado sin adornos. En una entrevista con Piers Morgan, admitió que nunca tuvieron una conversación normal. El alcoholismo de su padre levantó una barrera que ni la fama ni los títulos pudieron derribar después.

Ese vacío sigue presente. Tanto que el delantero ha evitado regresar a un cementerio desde entonces. La muerte no solo le arrebató a su padre, también le dejó una relación inconclusa que reaparece en momentos como este, lejos del ruido de los estadios.

El homenaje llega ahora, con el calendario apretando y un partido en puerta. Antes de México, antes del siguiente desafío, Ronaldo eligió detenerse para celebrar su presente y pasado.