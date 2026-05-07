Dos Santos llama payaso a Mohamed tras la goleada de Toluca que lo eliminó de la Concachampions

El técnico del LAFC, Marc Dos Santos, quien había llegado a Toluca con ventaja de 2-1 en la serie y con la certeza de que su equipo era el único invicto que quedaba en la Concacaf Champions Cup 2026, perdió el partido 4-0, perdió el pase a la final y perdió, también, los estribos frente a los micrófonos. Su veredicto sobre Antonio Mohamed fue sin filtro: el Turco es un payaso que no sabe ganar.

La declaración llegó como reacción a la celebración del entrenador escarlata en el Nemesio Díez tras la goleada, que dio vuelta a la serie y mandó al LAFC de regreso a Los Ángeles sin boleto a la final. Dos Santos señaló que Mohamed se portó como un payaso durante la celebración. El técnico canadiense consideró que las formas del argentino en el festejo no estuvieron a la altura de un técnico con su trayectoria.

Quiero empezar por decir, porque yo soy de otro planeta mentalmente, yo tengo clase como persona, yo sé ganar y sé perder. Quiero desear suerte al mister Mohamed y al Toluca para la final, pero al final fueron un poco payasos en el banquillo”.

La ironía del episodio es que, antes del partido, Dos Santos había revelado en conferencia que preparó el encuentro consultando a los cuerpos técnicos del San Diego FC y del LA Galaxy, dos equipos que Toluca había goleado previamente en la misma edición del torneo. Mohamed respondió con sarcasmo antes del partido: "Si les piden los consejos a ellos, está muy bien para nosotros. Fueron cuatro goles que les metimos a cada uno". El marcador final de 4-0 convirtió esa ironía en profecía.

Los goles de Helinho, Everardo López y el doblete de Paulinho consumaron la remontada escarlata, que se impuso 5-2 en el marcador global y se convirtió en el segundo finalista de la Concachampions 2026, donde esperará a Tigres.Toluca lo hizo sin Vega y sin Gallardo, con la misma plantilla que Dos Santos creyó suficiente para eliminar. El técnico del LAFC llegó al Infierno con información de sus vecinos y se fue con una goleada encima y una frase en el expediente.