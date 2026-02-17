Obed Vargas debutaría en Champions este miércoles 18 de febrero

Con el número 21 en la espalda, Obed Vargas fue convocado para el partido de Champions League entre Atlético de Madrid y Brujas de Bélgica, duelo correspondiente a los Playoffs de ida y en el que el mexicano podría hacer su debut en el torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

Desde su arribo al Atlético de Madrid, el 2 de febrero pasado, Obed Vargas es uno de los habituales en convocatorias de Diego Pablo Cholo Simeone, teniendo actividad en 3 de los 4 partidos que ha disputado la escuadra Colchonera desde su llegada al conjunto español.

Ahora, en un partido trascendental en las aspiraciones del Atlético de Madrid en la temporada, el Director Técnico argentino volvió a confiar en Obed Vargas, quien podría estar haciendo su debut en Champions League este miércoles 18 de febrero.

Estos son todos los convocados para el Brujas Vs Atlético de Madrid:

Partidos jugados de Obed Vargas en Atlético de Madrid

Obed Vargas fue anunciado como nuevo futbolista del Atlético de Madrid el pasado 2 de febrero. Desde entonces, todos los minutos que acumula el mexicano son entrando como revulsivo, hasta el momento no ha sido titular.

Estos son los minutos jugados por Obed Vargas con el Atlético de Madrid.

11 minutos Vs Betis / Cuartos de Final, Copa del Rey – 5 de febrero.

20 minutos Vs Betis / Jornada 23 de LaLiga – 8 de febrero.

34 minutos Vs Rayo Vallecano / Jornada 24 de LaLiga – 15 de febrero.

* En el único partido que no ha tenido acción es en el que Atlético de Madrid derrotó 4-0 al Barcelona durante la ida de las Semifinales de Copa del Rey.

Los primeros dos partidos de Obed Vargas con Atlético de Madrid fueron ante Betis. Reuters

¿Dónde ver Brujas Vs Atlético de Madrid?

En busca de tomar ventaja en una eliminatoria en la que el ganador conseguirá su boleto para los Octavos de Final de Champions League, Atlético de Madrid se pondrá a prueba en el Estadio Jan Breydel de Brujas durante los Playoffs.

Día: miércoles 18 de febrero, 2026.

Horario: 14:00 horas.

Canal de TV: sin transmisión.

Alternativas por streaming: en exclusiva por FoxOne.

Partido de vuelta: martes 24 de febrero, 11:45 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

